▲長榮貨櫃場轉型與桃煉廠搬遷，凌濤議員聚焦老城區與交通需求。（圖╱議會提供）

【記者范文濱／桃園報導】

針對長榮國儲貨櫃場土地活化，市議員凌濤市議會總質詢中提出，建議市府制定轉型計畫，將閒置土地整合為公共設施及綠地。他指出，貨櫃場鄰近住宅與商業區，若能妥善規劃，不僅可提供居民休憩空間，也能帶動周邊商業發展，並解決部分交通與物流壅塞問題。凌濤議員建議，轉型規劃可納入多功能活動場域、社區運動設施及自行車道，兼顧環境與民眾需求。

凌濤議員指出，中油桃園煉油廠過去長期排放污染及違規操作，市府已依法重罰並要求部分生產線限期搬遷。他強調，相關罰款與搬遷並非形式，而是實質改善居民生活環境的重要手段。建議市府該廠區搬遷後，應同步釋出土地作為綠地與公共設施，改善周邊空氣品質並提供居民休憩場域，使環保與城市發展同步落實。

廣告 廣告

攸關老城區發展，凌濤議員以景福宮周邊為例指出，人行空間已大幅改善，立面光雕及60、70年代的紅磚街道與街屋獲得再現，串聯成完整觀光景點。建議可再增加行人廣場、休憩座椅與街角綠化，維持歷史街屋特色，使老城區不僅吸引觀光，也能提供居民日常活動空間，形成兼具文化與生活功能的城市場域。

交通議題方面，凌濤議員關心桃園捷運綠線進度，要求市府確保施工品質與運輸效率；桃客退場後，由桃捷成立市區公車部門接手，保障市民通勤不中斷。他指出，公共運輸調整應與主要生活圈、學校及商業區連結，提供穩定且便捷的運輸服務，讓交通資源有效整合，提升居民日常生活便利性，並支援城市整體發展。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光