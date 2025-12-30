長榮貨輪成目標？陸發布巡查海報《扼喉》 鎖定運海馬斯民用船隻

大陸解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」對台圍島軍演。軍演進入第二天，30日大陸海警繼續組織艦艇編隊於台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域展開綜合執法巡查行動。大陸海警局聯合《環球時報》於30日發布台灣島及其附屬島嶼執法巡查主題海報《扼喉》，展現管控關鍵海域、查扣危險目標的能力。

大陸發布台灣島及其附屬島嶼執法巡查主題海報《扼喉》。（圖／翻攝《環球時報》）

據《環球時報》報導，《扼喉》海報內容顯示，海警出動艦艇編隊及直升機，對台灣周邊關鍵航路實施立體封控。其中，在台灣島東部，執法員從直升機上以索降方式登上載有海馬斯火箭炮的台灣長榮貨輪，實施查證與查扣。

海報以大號字體突出「扼喉」主旨，並採用手銬元素，彰顯海警作為海上執法力量，有權將配合「台獨」勢力、危害國家統一的台民間力量繩之以法。

早些時候，大陸東部戰區29日發布的軍事演習主題海報《正義之盾 破限除妄》中，同樣出現貨輪裝載海馬斯火箭炮的場景。無論是軍事演習或執法巡查行動，將貨輪作為反制對象背後具有深意。

衛星圖顯示2024年11月台灣長榮海運公司貨輪對台運輸美製M1A2T坦克。（圖／翻攝《環球時報》）

此前台灣媒體報導，我政府曾用民用貨輪運輸採購的美製M1A2T坦克。《環球時報》記者獲取的獨家衛星影像也顯示，2024年11月和2025年7月，台灣兩次分別採用台灣長榮海運公司的EVER MILD貨輪和台灣陽明海運集團的YM eternity貨輪運輸美製坦克。然而在台灣媒體相關報導中，則隱去船體上塗刷的EVERGREEN（長榮海運股份有限公司）資訊，《環球時報》認為，這種欲蓋彌彰的做法更加充分說明台灣政府用民用船隻運輸武器裝備的不正當性。

軍事科學院研究員王文娟29日接受《環球時報》採訪時表示，如果「台獨」勢力破壞兩岸和平，引發兩岸軍事衝突，並採用民用船隻運輸武器裝備，可將承擔軍火運輸任務的貨輪視同軍事目標。她指出，大陸海警可實施攔截查扣、臨檢拿捕，甚至武力手段，大陸海警在中國管轄海域內具有執法權。

