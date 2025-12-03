長榮酒店與張榮發基金會接風環島星兒

基隆長榮桂冠酒店攜手張榮發慈善基金會與自閉總會，迎接「星兒自行車環島」到訪，為星兒們加油打氣，陪伴他們以勇氣與笑容完成這段意義深的旅程。（基隆長榮桂冠酒店提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

響應一年一度的「國際身心障礙者日」基隆長榮桂冠酒店與張榮發慈善基金會攜手支持中華民國自閉症總會所舉辦的「同星協力轉動愛 自行車環島活動」，並於基隆長榮桂冠酒店舉行盛大的凱旋返航活動，熱情迎接完成壯舉的「環島星兒」們，為這段充滿勇氣與愛的旅程畫下圓滿句點。

環島活動由北部出發，歷經全台多地，自閉症者與志工騎士共同完成約九百公里的旅程。參與環島的孩子們，在每一站都展現出他們獨特的天賦與超凡毅力。無論是烈日曝曬或風雨交加，始終不畏艱難、堅持前行，用實際行動告訴大家：星兒們不僅能接受挑戰，更擁有超乎想像的勇氣與潛能！這次旅程不僅打破社會對自閉症者的刻板印象，也讓更多人理解與接納這些「來自星星的孩子」，相信愛與支持能為他們開啟更多希望的未來，共同打造多元共融的社會。

廣告 廣告

長榮桂冠總經理陳建郎表示，非常榮幸能與張榮發慈善基金會共同支持這項富有意義的活動，並為星兒們在環島旅程的最後一晚提供舒適的住宿與豐盛早餐，期盼讓他們感受到滿滿的鼓舞與溫馨，為這段充滿愛與勇氣的旅程畫下完美句點。

張榮發基金會董事長吳景明表示，基金會的使命就是將社會的愛心，轉化為實際的行動與支持。我們看到星兒們的勇敢，也看到家庭的堅韌。這次的環島活動，他們用汗水寫下了屬於自己的故事，這份勇氣值得所有人尊敬。