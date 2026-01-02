長榮集團人事地震！立榮航空董座林志忠退休 由「他」全面接手

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

長榮集團旗下的立榮航空今（2）日無預警公告人事有重大異動，身兼董事長與總經理的林志忠正式卸下職務，由副總經理陳永裕接任其職位，引發市場關注。

長榮集團旗下的立榮航空今（2）日無預警公告人事有重大異動。（圖／立榮航空臉書）

據公開資訊觀測站公告，立榮航空董事會今日決議，由於原董事長兼總經理的林志忠正式宣告榮退，接棒人選由原副總經理陳永裕接替其職位，立榮航空正式跨入「陳永裕時代」。

據了解，此次林志忠退休並非突發變數，而是規劃中的世代交接；陳永裕任職副總經理時，已熟悉航線規劃、營運調度和集團內部決策風格，屬於「體系內升」的人事安排，降低震盪風險。

立榮航空去年上半年營收33.89億元，年減0.86%；最新去年11月合併營收達5.40億元，月減22.09%、年增11.54％，累計前11月營收65.63億元，較去年同期小幅成長2.18%。市場也關注陳永裕雙職合一後，是否能延續動能、強化成本與航線效率，未知的考驗才正要開始。



