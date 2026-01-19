長榮集團創辦人張榮發辭世10週年 紀念特展1/20開展

長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十週年紀念特展「所信所行．善不止息」2月20日於張榮發基金會開展。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮集團創辦人張榮發辭世將滿十週年，張榮發基金會舉辦「所信所行．善不止息」紀念特展，並首度公開張榮發生前委託已故蠟像大師林健成製作的等比例蠟像。特展明天(20日)開展。

「所信所行．善不止息－長榮集團創辦人張榮發總裁 辭世十週年紀念特展」今天在張榮發基金會舉行宣傳活動。基金會執行長鍾德美表示，創辦人辭世前還殷切叮囑，即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做善事。基金會不辜負他的期望，持續承接遺志，並擴大公益行動範疇；基金會成立40年以來，累計投入超過100億元，近10年更達40億元。

台灣首面高爾夫奧運獎牌國手潘政琮分享，自己無顯赫家庭背景及條件，15歲贏得亞運銅牌之後，意外獲得張榮發支持，贊助他赴美求學、訓練與參賽。張生前鼓勵他「拚命打球外，你一定要去完成大學教育。」並強調邏輯思考的重要，有助於他的職涯發展及社會影響力。潘感性道，「沒有張榮發爺爺，就沒有今天的潘政琮。」他也成立基金會，現有40幾位台灣高爾夫選手在美國就讀。

視障歌唱家朱萬花，一出生就看不見，小學僅讀半年就輟學，年輕時邊按摩工作，邊投入歌唱表演。張榮發希望贊助她發展，她則希望經費能轉捐給身心障礙者藝文推廣協會，幫助更多視障者上台，因此促成長榮交響樂團與她合作，帶領其他身障者站上國家音樂廳舞台，合作演出10多年。

即將升格船長的長榮海運大副林原生，曾長期接受基金會清寒獎助學金幫助。林原生說，17歲家裡繳不出學費及餐費，經基金會訪察後拿到獎助學金，後來又受張榮發鼓舞考上海洋大學，一路努力考進長榮海運工作，三年內償還家中數百萬債務。

紀念特展規劃四展區，張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出超過300展件，包括蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體物件等。展覽也首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片及手稿。展期1月20日至2月22日，免費參觀，小年夜及除夕公休，地點為張榮發基金會大樓B1，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放。

高爾夫奧運獎牌國手潘政琮分享，自己在長榮集團創辦人張榮發幫助下求學、訓練與參賽。(記者蔡昀容攝)

