長榮集團張榮發辭世10周年 基金會投入公益逾40億元

右三為張榮發基金會執行長鍾德美。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮集團張榮發辭世10周年長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年前夕，長榮集團今日舉辦「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁 辭世十周年紀念特展」活動，張榮發基金會執行長鍾德美表示，張榮發基金會10年來承接其遺志，在張榮發辭世後仍持續發展、擴大公益行動範疇，基金會成立40年來已累計投入超過100億元，近10年更多達40億元。

今(19)日活動邀來多位張榮發生前伸出援手或提攜者齊聚一堂，包括為台灣贏下史上首面高爾夫奧運獎牌的國手潘政琮、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳、視障歌唱家朱萬花、長榮海運大副林原生、《本心—張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任都獲邀參加開幕，更首度對外公開張榮發生前委由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等比例蠟像，還原呈現張總裁於2006年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采。

廣告 廣告

高爾夫球國手潘政琮分享時提到，自己並無顯赫的家庭背景與條件，15歲贏得亞運銅牌後，意外獲得張總裁青睞，一路贊助與支持他赴美求學、訓練與參賽。潘政琮在拿下2020年東京奧運銅牌後，第一個最要感謝的就是他口中的張爺爺與長期贊助他的張榮發基金會。

潘政琮非常感念張總裁生前的鼓勵「拼命打球外、你一定要去完成大學教育」，他說「張爺爺是要我除了技術外，更要有智慧，才能在這條路上走得更長遠」，「沒有張榮發爺爺，就沒有今天的潘政琮」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

飛機上「不要喝這種飲料」你會後悔的！空服員警告、營養師解答了

美100％關稅掃向記憶體 外媒點名華邦電、南亞科恐有致命麻煩

LTN經濟通》中國大玩稀土牌 日本蓄勢反擊？

2/1上路！財部預告修正 入境攜帶合法加熱菸200支免稅

