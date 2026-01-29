長榮飛機返台落地音樂感人！因張榮發1指示

▲張榮發基金會舉辦一系列活動，包括28日晚間也舉辦紀念音樂會。（圖／長榮集團提供）

[NOWnews今日新聞] 今年是長榮集團創辦人張榮發辭世10週年，張榮發基金會舉辦一系列活動，包括28日晚間也舉辦紀念音樂會，包括知名女高音朱萬花、男高音林健吉共同演出，現場3千多名觀眾一起大合唱《感恩的心》。台灣民謠同時也成為長榮航空每每降落台灣機場時的特色，而這也是張榮發指示，希望讓旅居海外的異鄉遊子搭上長榮班機時，就如同回到家一樣

張榮發基金會於28日晚間在台北國際會議中心舉辦紀念音樂會，由張榮發基金會所屬長榮交響樂團駐團指揮莊文貞擔綱指揮，率領長榮交響樂團與知名女高音朱萬花、男高音林健吉共同演出。

音樂會當晚座無虛席，除了長榮集團各公司的員工與眷屬、客戶外，也邀請財團法人伊甸社會福利基金會與中華民國身心障礙者藝文推廣協會的志工及視障朋友們共同蒞臨欣賞，同時也開放社會大眾索票聆聽。

▲張榮發早年因為欣賞NHK交響樂團演出而受到感動，2002年創立「長榮交響樂團」。（圖／長榮集團提供）

張榮發早年因為欣賞NHK交響樂團演出而受到感動，當時更發宏願想打造交響樂團，2002年創立「長榮交響樂團」，更將台灣民謠交響化。

紀念音樂會演出曲目包括《望春風》、《四季紅》、《雨夜花》。其實，搭過長榮航空的旅客也都會聽到，每每即將降落台灣機場時，機上都會播放台灣民謠，這也是張榮發指示，希望讓旅居海外的異鄉遊子搭上長榮班機時，就如同回到家一樣。

音樂會的尾聲長榮交響樂團也特別帶來了2首安可曲，第1首是由張榮發親自填詞，也是長榮人最為熟悉的《長榮頌》，第2首安可曲長榮交響樂團更特別準備了《感恩的心》，現場3千多名觀眾也一起大合唱。

