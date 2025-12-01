長榮飛澳洲航班遇兩波亂流「餐食四散走道」 3空服員受傷

長榮航空一架飛往澳洲布里斯本的航班，在飛行途中遭遇劇烈亂流，造成3名空服人員受傷。(長榮航空示意圖) 圖：長榮航空/提供 (資料照)

[Newtalk新聞] 近日長榮航空一架飛往澳洲布里斯本的航班，在飛行途中遭遇劇烈亂流，導致機上餐點四散、設備受波及，並造成3名空服員受傷。長榮航空證實傷勢均為輕微，其餘旅客與航機均安。

29日長榮航空BR315航班於29日自台北飛往澳洲布里斯本，在航程期間遭遇亂流，事發當時正值機上用餐時間，導致部分餐點被散落在地。機上座椅螢幕也被波及，嚇得旅客驚慌失措。長榮航空表示，旅客及航機均無大礙，但當時有3名執勤的空服員輕微受傷。

據了解，該班航機從桃園機場起飛後，在澳洲時間上午11時30分左右遇上兩波亂流，第一波使剛發餐不久的旅客餐食四散，數秒後又遭遇第二波震盪，讓機上氣氛一度緊張。長榮航空指出，航班抵達布里斯本後，已立即安排受傷空服員送醫檢查並休養。並提醒旅客，亂流多為突發，甚至可能在晴空中發生，建議就座時務必繫妥安全帶，以確保飛行安全。

