長榮飛澳洲遇2波亂流「餐點都飛起來」 3空服員輕傷送醫

長榮航空11月29日桃園飛往布里斯本的BR315航班，飛行過程中遭遇兩波劇烈亂流。長榮航空資料照。李政龍攝



長榮航空11月29日桃園飛往布里斯本的BR315航班，飛行過程中遭遇兩波劇烈亂流，由於正值機上送餐約10多分鐘，旅客餐點瞬間散落地面，當場驚叫聲連連，3名空服員也因此受輕傷。長榮航空表示，航班抵達布里斯本後，已立即安排受傷空服員就醫和休養。

長榮航空BR315從桃園飛往布里斯本，在澳洲時間29日11時30分陸續遭遇兩波劇烈亂流，由於當時正值機上送餐約10多分鐘，旅客餐點瞬間飛落一地，驚叫聲此起彼落，有旅客拍下影片po網，機艙地面滿是餐點和食物，甚至還有旅客嚇得站了起來。

對此，長榮航空表示，航程中遇上突發亂流，由於正值用餐時段，導致部分餐飲散落至地面，旅客及航機均安，惟3名因執行服務的空服員有輕微受傷，航班安全抵達布里斯本後，已立即安排受傷空服員送醫檢查及後續休養。

長榮航空提醒，亂流多為突發且可能在晴空中發生，建議旅客就座時繫妥安全帶，以維護飛行安全。

