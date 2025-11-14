誤觸逃生滑梯「5秒百萬噴了」長榮航組員失誤 旅客深夜乾等2小時換機
長榮航空一架準備飛往維也納的班機，12日深夜在桃園機場驚傳誤觸逃生滑梯狀況，原本已全數登機的旅客臨時被要求下機改換另一架同型號飛機，整體延誤將近2小時。不僅旅客行程被打亂，救生滑梯一旦釋放恐造成「百萬元」損失。
這起事件發生在晚間11點35分，BR65班機準備從桃園飛往維也納時，卻突然廣播通知旅客全員下機。據了解，長榮機務人員在2號艙門執行例行檢查與測試時，不慎釋放救生滑梯。由於逃生滑梯具備「一次性使用」特性，只要充氣就得更換新品，短則1至3天、長則可能更久，費用更超過百萬元，期間飛機也必須停飛。
旅客被引導改搭另一架同型機後，班機最終在凌晨1點27分起飛，整體延誤接近2小時。對此，長榮航空回應表示，BR65航班於地面進行飛行前準備作業，機務人員在2號艙門檢查測試時誤觸釋放逃生筏，公司已立即調度另一架同型班機輸運旅客，對造成旅客行程不便深感抱歉，後續也將檢討相關程序以避免再度發生。
事實上，日前達美航空也發生類似意外，原定從匹茲堡飛往鹽湖城的班機，一名空服員不慎啟動客機的「緊急逃生滑梯」，導致滑梯彈出，造成航班延誤四小時。外媒報導，啟動飛機緊急逃生滑梯的代價可不小，救生滑梯為緊急逃生設備，可在約5秒內完成充氣，同時具備「一次性使用」特性，只要充氣就得更換新品，短則1至3天、長則可能更久，費用約2萬至3萬美元，若加上航班延誤、乘客補償、機組員重新調度等成本，誤觸總體損失一次可能就高達10萬美元（約新台幣325萬元）。
記者李育道／台北報導
更多三立新聞網報導
C羅世足賽最後一舞掀觀賽潮！加拿大航空推北美促銷85折「一票爽玩4國」
閘門何時關、阻止撤離成關鍵！煙波泡水車怎麼賠？消基會揭下一步動作
國旅補助五大方案曝！平日2晚補助2千再抽1200生日金 最高爽拿3200元
逆勢下殺！好市多「熱賣夯物」突降價50% 會員爽享福利：不是即期品
其他人也在看
他的人生才開始…賓士女「未禮讓」撞死23歲男 父淚：希望和依靠都沒了
桃園市23歲戴姓騎士10日下午，騎車行經春日路時，遭到對向左轉的賓士車撞擊，卡在車底20分鐘，拉出時已全身發黑，經過3天搶救仍宣告不治。據了解，戴男家在苗栗，為了求學支身北上桃園唸書，家中還有一名特殊兒的手足，戴父昨（13日）持續在臉書徵求行車記錄器，淚訴兒子人生才開始就結束「我們的希望和依靠都沒了。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
旅客等2小時！飛機「救生滑梯」起飛前彈出 長榮：人員誤觸
長榮航空一架原定飛往維也納的班機，卻因機務人員不慎釋放救生滑梯，導致全機旅客被迫更換飛機，延誤近2小時才得以起飛！專家指出，救生滑梯雖然只需5秒即可充氣完成，但使用後必須更換，費用超過新台幣100萬元，飛機也將因此停飛1至3天，顯示此類誤觸事件對航空公司營運的重大影響。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
颱風鳳凰影響 桃園機場7架次航班轉降
（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）機場公司今天表示，受到颱風鳳凰影響，截至下午3時，因天候因素轉降航班共7架次。因桃機目前仍維持強風警報，提醒旅客及接機親友出發前預先與航空公司確認班機最新動態。中央社 ・ 1 天前
聖克里斯多福及尼維斯總理德魯伉儷抵台訪問 林佳龍接機迎賓
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Hon. Dr. Terrance Drew）閣下伉儷於13日（週四）清晨搭乘長榮航空班機抵達桃園國際機場，展開為期五天的訪台行程。外交部長林佳龍親自前往接機，並向德魯總理夫婦獻花致意，表達我國政府最誠摯的歡迎。自由時報 ・ 1 天前
任內第3度訪台 克國總理：堅定支持中華民國
我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）伉儷13日率團來台訪問，德魯在桃園機場發表談話表示，兩國的夥伴關係長久密切，並強調在國際社會中支持我國的堅定立場。中時新聞網 ・ 1 天前
【每日揭詐】有這種好事？留言「生日快樂」就送iPhone 17 存款被領光光
防詐中心公布最新統計資料，11/13全國共受理457件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億5679.8萬元。太報 ・ 5 小時前
普發現金剛剛好 首爾fun韓假萬元有找
普發現金1萬可以做什麼？現在只要9,999元，就能輕鬆飛去首爾吃烤肉、逛明洞、追韓流！搭乘長榮航空從松山直飛金浦，兩座機場都在市區旁，省下轉車時間，玩樂時數直接拉滿。安排4天3夜行程吃好玩好，帶著護照和好心情就能出發，萬元有找的韓風假期，超適合小資旅人輕鬆圓夢。七逗旅遊網 ・ 3 小時前
颱風天側風著陸！客機驚險降落小港機場
颱風天側風著陸！客機驚險降落小港機場EBC東森新聞 ・ 1 天前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 1 天前
台北看守所誤放續押人犯 致歉檢討究查
台北看守所日前誤釋人犯，一名因傷害罪入監男子刑期將屆，因另案遭裁定續押，北所卻在執行期滿後誤放。法院發布拘提後於10月29日逮捕到案並入所羈押。北所致歉表示嚴正檢討收容人釋放及羈押程序，將究查疏失責任。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
MLB史上第一次！兩聯盟MVP「同時二連霸」 大谷翔平「4度全票當選」獲獎
美國職棒大聯盟MLB公布年度MVP，竟然出現史上頭一遭的難得奇景，美聯、國聯的MVP皆為去年得主二連霸！紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和洛杉磯道奇「二刀流」大谷翔平難分難捨，今年再度並列2聯盟最有價值球員，這也分別是他們第三度、第四度獲得此殊榮。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
女教師險遭美工刀攻擊！小六生竟踹桌、狠嗆：繳學費是來讓你罵的嗎？
新北板橋區一名女教師，近日於第三節課到國小六年級某班，有學生因「運動會進場的創意帽」被壓爛，氣得對老師發脾氣，而女教師也回應「為什麼要對我發脾氣？」其中一名學生突然爆炸「妳是在罵什麼啦...當老師就了不起嗎」，女教師回應「我是來教書的，不是來接受你們的脾氣的」竟遭學生踹桌子、持美工刀作勢揮砍及揮拳，。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
兒考61分終於及格！醫師爸嗨喊「光宗耀祖」 樂觀育兒態度廣受好評
書讀再多，品行不好也是枉然！中國一名醫生爸爸日前得知兒子考試獲得61分後，立刻興奮大喊「光宗耀祖」，因為這是兒子第一次考及格，樂觀育兒態度引起網友們盛讚。鏡報 ・ 1 天前
五分埔千金生了！陳奕升格人父喜迎愛女 曬照報平安「1113母女均安」
陳奕在Instagram上傳一張牽著老婆手的照片，寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，並標記妻子的帳號，證實女兒平安誕生，母女健康無虞。紀曦晨同步轉發老公的限時動態，寫下「3470」，疑似為暗示女兒的出生體重。兩人自2024年以結婚為前提交往，感情進展迅速。在陳奕製作的戲劇...CTWANT ・ 11 小時前
「小台積電」0052要分割了！1張不到4萬 最後買進日曝光
有「小台積」之稱的富邦科技（0052）正式拍板「1拆7」，將於下週11月19日停止交易，進行分割，並於11月26日重新上市。最晚必須在11月18日前買進或持有，才能算在分割名單內。中天新聞網 ・ 2 小時前
中國孕婦違反規定遭拒搭機 在機上咆哮1小時！乘客崩潰
中國西藏航空在本月10日，一架從成都飛往石家莊的航班，一名孕婦上機後，被機組人員發現她的懷孕月數已經超過規定，因此規勸她下機，但孕婦堅持不下機，更在機上咆哮1個多小時，讓全機乘客被迫等待，全員崩潰。鏡報 ・ 5 小時前
張綱維涉掏空遠東航空 二審仍判刑合計15年
遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航近36億元，一審判張綱維不得易科罰金部分應執行14年徒刑，得易科罰金部分一年徒刑。台灣高等法院今天維持張綱維14年徒刑，另有一年得易科罰金之刑，可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
普發1萬紅到韓國！ 市場老闆激動喊讚 她聽金額尷尬了
近來「普發現金」的討論不只在台灣延燒，甚至連旅外台人都意外感受到這波政策的外溢效果。一名女網友分享，她到韓國釜山旅遊時，竟被當地店家誤以為台灣政府大手筆「普發70萬韓幣」，讓她當場尷尬到笑出來，不少網友也分享日韓店員都覺得「台灣人很有錢」。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前
紅杯日變罷工日！ 美星巴克員工怒吼「沒合約沒咖啡」
星巴克咖啡，每年備受期待的節日慶典，「紅杯日」促銷到來，但美國的分店，卻蒙上一層陰影，主要是今年以來，勞資談判陷入僵局，美國星巴克員工，為了爭取加薪和改善工時，選在「紅杯日」這天大罷工，禮拜四當天，從紐約到費城，甚至連總部所在的西雅圖，都有店面受影響，無法開門。TVBS新聞網 ・ 41 分鐘前
媽喝醉忘記收了！4歲雙胞胎兄弟誤玩上膛手槍 「砰一聲」全家崩潰
美國佛羅里達州奧蘭多發生一起幼童誤槍驚魂事件。1名母親因前一晚喝醉後忘記把手槍收好，竟讓4歲雙胞胎兒子在家中客廳玩耍時拾得上膛槍枝，誤觸後雙雙中槍送醫，目前仍在加護病房治療，情況危急但穩定。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前