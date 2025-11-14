誤觸逃生滑梯「5秒百萬噴了」長榮航組員失誤 旅客深夜乾等2小時換機

長榮航空一架準備飛往維也納的班機，12日深夜在桃園機場驚傳誤觸逃生滑梯狀況，原本已全數登機的旅客臨時被要求下機改換另一架同型號飛機，整體延誤將近2小時。不僅旅客行程被打亂，救生滑梯一旦釋放恐造成「百萬元」損失。

長榮航空一架準備飛往維也納的班機，昨（12）深夜在桃園機場驚傳誤觸逃生滑梯狀況。

這起事件發生在晚間11點35分，BR65班機準備從桃園飛往維也納時，卻突然廣播通知旅客全員下機。據了解，長榮機務人員在2號艙門執行例行檢查與測試時，不慎釋放救生滑梯。由於逃生滑梯具備「一次性使用」特性，只要充氣就得更換新品，短則1至3天、長則可能更久，費用更超過百萬元，期間飛機也必須停飛。

旅客被引導改搭另一架同型機後，班機最終在凌晨1點27分起飛，整體延誤接近2小時。對此，長榮航空回應表示，BR65航班於地面進行飛行前準備作業，機務人員在2號艙門檢查測試時誤觸釋放逃生筏，公司已立即調度另一架同型班機輸運旅客，對造成旅客行程不便深感抱歉，後續也將檢討相關程序以避免再度發生。

事實上，日前達美航空也發生類似意外，原定從匹茲堡飛往鹽湖城的班機，一名空服員不慎啟動客機的「緊急逃生滑梯」，導致滑梯彈出，造成航班延誤四小時。外媒報導，啟動飛機緊急逃生滑梯的代價可不小，救生滑梯為緊急逃生設備，可在約5秒內完成充氣，同時具備「一次性使用」特性，只要充氣就得更換新品，短則1至3天、長則可能更久，費用約2萬至3萬美元，若加上航班延誤、乘客補償、機組員重新調度等成本，誤觸總體損失一次可能就高達10萬美元（約新台幣325萬元）。

記者李育道／台北報導

