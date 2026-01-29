長榮馬國女大生命案 凶嫌更審逃死
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
長榮大學馬來西亞鍾姓女大生於109 年10月28日晚間8時50分許，被凶嫌梁育誌性侵殺害，梁育誌經橋頭地院、高雄高分院均判處死刑，被最高法院以判死事實與理由矛盾等撤銷發回，更一審仍一致決判處死刑，但最高法院仍撤銷判決，發回更審；高雄高分院今（29）日更二審宣判，梁育誌果然逃死，改判強制性交而故意殺害被害人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身；又犯強盜罪，處有期徒刑8年。可上訴。
梁育誌藉地利之便，長時間在長榮大學附近一條偏僻昏暗的高架鐵路下方便道，觀察女大學生夜間下課沿便道返家之情形，先於109年9月30日晚間8時30分許，隨機挑選一名獨自步行的女大學生欲性侵，但因該女大生掙脫呼救而失敗。
梁男不僅未因此收斂，反而吸取經驗並精進犯罪計畫，再於109 年10月28日晚間8時50分許，隨機挑中落單步行的馬來西亞國籍鍾姓女學生，將事先打好「上吊結」的麻繩繩圈套入鍾女頸部、強行拖至路旁隱密處。
梁男不顧鍾女掙扎反抗、求饒，強力悶壓其口鼻並毆打其臉部，再強力勒緊縮小繩圈至繩圈內徑剩29.5公分，深陷在周長為34公分的鍾女頸部，致鍾女腦部缺氧窒息昏迷，並在鍾女昏迷後以不明柱狀物激烈進出鍾女陰道施以強制性交，再強盜取得鍾女手機、icash卡等財物後，將瀕死的鍾女拖上車載走，鍾女被拖上車後旋即死亡。之後，被告將鍾女棄屍在高雄市大崗山山區某邊坡下。
馬國女大生案是憲法法庭死刑釋憲後首件一致決判死的案件，且經橋頭地院、高雄高分院一、二審均判處死刑，最高法院112年6月14日以「無從為適用法則是否允當之審斷，難謂無調查職責未盡及理由欠備之違誤」撤銷原判發回更審。
高雄高分院114年1月15日更一審宣判，再度一致決判處梁育誌死刑，最高法院卻於114年4月17日以「梁有可能是計劃性侵後再升高犯意殺人」、「教誨師認為梁有矯正可能性，更一審未交代這個對梁有利的量刑理由」等理由，第2度撤銷發回。
高雄高分院更二審合議庭改判梁育誌無期徒刑的理由指出，原審認定「被告強制性交後，再勒斃女大生」之行為 順序，及「被告主觀上知道女大生當時正值生理期」、「被告發現女大生行經案發地點，即起意殺害女大生」等事實認定，有所違誤。
且原審論處被告「強制性交而故意殺害被害人罪」及「強盜而故意殺人罪」，並依想像競合論以「強制性交而故意殺害被害人罪」，就「殺人」行為有重複評價之違誤。依最高法院發回意旨及最高法院78年度第4次刑事庭會議決議，應就情節較重之強制性交罪與殺人罪成立結合犯，再與餘罪強盜罪，併合處罰。
合議庭指出，被告非自首，無智能不足或缺陷，亦無任何精神疾病，而無任何減刑事由。本案被告強制性交女大生，再強盜女大生財物，進而因女大生抵抗、呼叫因而殺害女大生。其犯罪動機與目的竟只是為了滿足自己的慾望，惡性重大。然被告既非事前預謀性之有計畫性殺人，自其導致侵害生命之危險，及輕視生命程度以觀，對被告之非難尚不得被評價為較計畫性殺人甚或殺數人之情形更高。
又就被告犯罪之手段及參與程度而言，全部犯行均是被告一人單獨為之，並無共犯參與或分擔部分犯行，所為強制性交方式，導致女大生心臟氣體栓塞，且其以「上吊結」勒斃女大生，被告對女大生所為手段相當殘忍。
再就犯罪結果而言，被告殺害成年女性一人，確造成被害人家屬既深且鉅之痛苦，且與強制性交犯行相結合，但仍與前揭最嚴重情形之各該犯罪情狀，稍有不同。於此意義上，本案既非係事前預謀性之有計畫殺人，其對女大生所為手段固相當殘忍，合議庭基於慎刑考量，經客觀比較並綜合判斷後，尚難認被告犯行已該當「情節最重大之罪」。
判決理由指出，審酌本件犯罪情狀、手段等犯行個別情狀事由，並就被告個人情狀事由、凱旋醫院、嘉南療養院關於矯治教化可能性、降低再犯之社會復歸可能性、量刑鑑定（含補充鑑定）及各醫師、心理師及教誨師等意見。
就刑法第57條所列各款量刑事由及前述各情，認如對被告施以長期監禁，輔以心理治療措施及監所內之輔導教化，當可促其深入反省並改善更生，且依現制無期徒刑依法須執行25年以上，且有悛悔實據始得假釋出監，否則仍須繼續監禁，與社會隔絕等情，應認被告本案犯行雖無剝奪其生命而與社會永久隔離之必要，惟仍應給予相對嚴竣之重刑，以兼顧罪刑均衡及一般預防之效。
合議庭經綜合判斷情狀，斟酌再三後，就被告所犯強制性交殺害被害人罪及強盜罪，分別量處無期徒刑、有期徒刑8年，並就無期徒刑部分，宣告褫奪公權終身。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
