長榮駐四川前代表涉淪共諜 企圖行賄10萬「收買學弟」遭判6月

長榮航空駐中國四川首席代表喬思齊，遭中國情報單位吸收，日前想要以10萬元收買陸委會官員，並在台發展共諜組織，被識破檢舉，高等檢察署去年10月依違反《國家安全法》及《貪污治罪條例》提起公訴，經高等法院審理，認定《國安法》部分無罪，今（20）日判處喬男6月徒刑並沒收不法所得3萬多元人民幣。

案經高等法院審理，今（20）日判處喬男6月徒刑並沒收不法所得3萬多元人民幣。（圖／資料照）

喬思齊於2012到2014年間被長榮航空派駐四川擔任首席代表，因此與我國官員、中國官員均有接觸，而被中國情報單位相中，積極吸收。由於喬男知道自己的學弟在行政院大陸委員會工作，於是透過這層關係，積極向學弟刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究案資料。

為了取得機密資料，喬男試圖替中國情報單位轉交現金10萬元給學弟作為酬謝；另外也以免費出國遊玩、招待吃飯等方式，繼續刺探軍事、公務等資料，但都遭到拒絕。後來學弟起疑檢舉，台灣高等檢署獲報後，去年8月間發動偵查行動，搜索喬男住處，查扣電腦、手機等物品。

全案於去年10月偵查終結，檢方以《國家安全法》及《貪污治罪條例》對喬男提起公訴，高院一審審理後，認定其犯下「行賄罪」，今日判處有期徒刑6月、褫奪公權1年，並宣告沒收追繳不法所得3萬餘元人民幣。









