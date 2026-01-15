長榮、陽明、萬海2025年營收疲軟，終於盼到SCFI回溫，2026年市況能跟著回春？

歷經多年低迷，全球貨櫃航運市場終於在2025年底出現轉機訊號？SCFI 指數連續上揚，顯示年底與農曆年前的備貨潮帶動短期需求回升。儘管如此，全球航運仍面臨結構性運力過剩與需求增速緩慢的挑戰，「貨櫃三雄」長榮、陽明與萬海對2026年持審慎樂觀態度，期待季節性動能支撐運價，但全年能否真正回暖仍存在不確定性。被視為全球貿易風向球的貨櫃航運市場，在經歷多年沉寂後，近期終於出現微妙變化？

過去幾年，貨櫃航運供需失衡、全球經濟成長放緩，以及貿易保護主義升溫等因素，使得航運業者面對前所未有的壓力，市場甚至出現連續數月運價下跌的情況，多頭行情消退；這段沉寂，不僅反映在市場指標上，也深刻影響著全球主要航運企業的營運表現和投資人信心。

早在2025年7月到8月，SCFI就曾連續多週走跌，甚至一度跌破1400點水準，市場分析指出美國線貨運需求疲弱是主要原因之一，這不僅導致運價承壓，也讓台灣「貨櫃三雄」長榮、陽明、萬海的營運狀況蒙上陰影。法人當時對三大航商的評等偏向中立，指出全球貿易仍處在高不確定性之中。

航運市場的低迷狀態與全球經濟放緩、貨量減少息息相關。根據UNCTAD（聯合國貿易和發展會議）的評估，2025年整體海運貿易成長率極為有限，僅微幅增長，顯示全球貿易需求疲弱，貨櫃航商因此疲於應對供需失衡與成本壓力。

年底備貨潮帶動運價回升，SCFI顯示季節性需求前置效應

不過，2025年底起，一些轉機訊號開始顯現，尤其是SCFI的反彈走勢引起市場廣泛關注。根據上海航運交易所最新統計，SCFI在2025年12月中後期有連續升勢，綜合運價從此前的低點逐步回升；統計資料顯示，遠東到美西、美東、歐洲及地中海等主要航線運價均出現不同程度的上揚。

運價上漲主要受到「華人農曆年前備貨潮」提前釋出的影響。傳統上，亞洲出口商會在農曆年前急於出貨完成年度營運目標，加上年底聖誕及新年假期的銷售旺季前置備貨需求，使得原本過度壓抑的運價在年底重新獲得支撐。

業界指出，運價的反彈顯示市場需求並非完全疲弱，而是存在季節性需求前置的現象。

市場對於這一波SCFI反彈是否能持續，態度並不一致。根據Sea-Intelligence的《Sunday Spotlight》最新報告，全球貨櫃運力目前正重新步入結構性過剩階段，預測2027年左右回到類似2016年貨櫃航運價格戰前的過度供給水平，原因是新船大規模交付與全球需求增速緩慢並行，造成結構性壓力難以消退。

另外，英國船舶經紀公司Braemar在其《Container Fleet Statistics》分析中指出，2025年～2026年仍會有大量新船下水，而由於拆解活動低迷，全球貨櫃船隊「過剩率」預計在2026年維持約19％。市場研究機構Linerlytica也指出，船隊訂單創新高，但船舶拆解量遠低於需求，使得供給過剩對市場走勢造成長期壓力。

貨櫃三雄營收下滑，對2026年市況抱持審慎樂觀

近一年來市場低迷，也反映在貨櫃三雄的營運表現。長榮、陽明與萬海日前陸續公布2025年全年合併營收，三家公司營收皆較2024年明顯下滑。穩居龍頭的長榮年營收3790億元，年減約18%；萬海年營收1403億元，年減約13%；陽明最慘，年營收1637億元，年減幅度超過26%

整體來看，儘管年底受備貨需求與短期運價回升帶動，單季營運動能略有改善，但從全年數據觀察，貨櫃航運還沒擺脫景氣下行與運價修正的結構性壓力。

展望2026年，貨櫃三雄各自表現出審慎而有條件的樂觀態度。長榮將密切關注全球經貿環境與地緣政治變動，並視航線需求與港口作業狀況，機動調整船隊與艙位；陽明則預期2026年全球經貿發展溫和成長，但地緣政治風險升溫，全球經濟成長與貿易活動還是會承壓，一月中旬後的市場需求會增加，反映農曆年前出貨的小旺季；萬海也看好開年的市況，今年農曆春節與穆斯林齋戒月都落在2月中旬，各地工廠集中出貨，一月可能延續一波運量高峰。

法人認為，從近期SCFI的反彈來看，季節性需求在一定程度上帶動航運市況，若要走出長期低迷，仍有待全球貿易更穩健的復甦、供需條件的重新平衡，以及航商更靈活的營運策略，才能因應市場新常態。