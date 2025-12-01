長榮BR315航班飛澳遇亂流！餐點、飲料撒落一地 3空服員受輕傷送醫休養

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

長榮航空BR315航班29日從桃園飛往澳洲布里斯本，途中遭遇強烈亂流，導致乘客餐點與飲料瞬間灑落一地，機艙一度驚叫聲四起。所幸航班最終仍順利降落，但有3名正在執勤的空服員輕微受傷，已在當地送醫檢查並安排後續休養。

長榮航空BR315航班29日從桃園飛往澳洲布里斯本，途中遭遇強烈亂流，導致乘客餐點與飲料瞬間灑落一地（圖／翻攝畫面）

根據長榮航空說明，航班在澳洲時間上午11點30分左右遭遇第一波亂流，當時正值用餐時段，飛機劇烈晃動讓許多乘客的餐盒、飲料全部彈飛。沒多久第二波亂流又緊接而至，部分旅客受到驚嚇、忍不住尖叫，甚至有人在慌亂中站起來。機長隨即進行廣播，安撫情緒並呼籲旅客繫好安全帶。

廣告 廣告

BR315航班最後安全抵達布里斯本，機上乘客皆無大礙，不過負責服務的3名空服員因亂流撞擊受傷，落地後已即刻由地勤協助送醫。長榮航空提醒，亂流多為突發且可能在天氣晴朗時發生，建議旅客就座時繫妥安全帶，以維護飛行安全。

更多FTNN新聞網報導

長榮空姐抱病值勤猝逝！告別式當日竟被「討請假單」 家屬怒貼死亡證明：沒看新聞嗎

長榮航空「駐四川前首席代表」變共諜！10萬行賄官員被打槍 今遭起訴

長榮空服員病逝！告別式今舉行…公司主管現身慰問 座艙長仍神隱缺席

