長榮EPS貨櫃三雄居冠 年終傳平均10個月

（中央社記者江明晏台北31日電）關稅變數與地緣政治風險交織，2025年海運市況明顯降溫，不過，長榮海運前3季每股盈餘仍以27.74元穩居貨櫃三雄之首，市場也傳出長榮海運員工今年平均有10個月的年終獎金入袋；長榮僅表示，年終依營運績效及員工個人表現核發。

長榮海運今天發放年終獎金，市場傳出，平均落在10個月區間，對此，長榮海運表示，長榮的年終獎金一向是依公司營運績效及員工個人表現核發；萬海、陽明則表示年終獎金尚未拍板出爐。

2025年海運市場受到關稅和地緣政治干擾，貨櫃三雄獲利較去年下滑，長榮海運累計前3季每股盈餘（EPS）27.74元，高過陽明海運的4.24元、萬海航運的7.64元，穩居貨櫃三雄之冠。

長榮第3季合併營收新台幣969.2億元，年減36.57%，稅後淨利217.46億元，年減64.88%，每股盈餘（EPS）10.04元；累計前3季合併營收2933.75億元，年減15.64%，稅後淨利600.62億元，年減44.77%，營業毛利率26.36%，EPS為27.74元。（編輯：翟思嘉）1141231