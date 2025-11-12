長榮Q3財報…賺進一個股本 陽明每股賺1.73元
貨櫃雙雄長榮 （2603）、陽明昨（12）日均公布第3季財報。長榮單季營業毛利率26.15%，稅後純益217.4億元，季增近一倍、達98.5%，雖仍年減64.8%，而每股純益（EPS）10.04元，則優於市場預期；陽明第3季單季稅後純益約60.4億元，年減78.6%，EPS 1.73元。
長榮累計前三季稅後純益600.6億元，較去年同期減少486.9億元，年減44.7%，營業毛利率26.36%，EPS 27.74元。
陽明表示，今年前三季海運雖仍在逆境中，依舊積極透過各種策略，維持船期穩定性及確保營運效能，累計前三季稅後純益148.1億元，年減71%，EPS 4.24元。
長榮方面，法人分析，該公司第3季獲利雖不如去年，但優於外界預期，表現相對亮眼，出現季增98.5%表現、單季再賺進一個資本額，足見長榮具有在逆境中持續獲利的底氣。
業內人士表示，全球航運市場面臨地緣政治動盪與貿易壁壘，驅動全球供應鏈加速結構性重組，與此同時，日益嚴格的環保法規亦改寫航運業營運與成本規則，大者恆大成為長榮海運勝出的重要關鍵。
長榮表示，未來在市況波動中，該公司將持續採多元市場布局策略，並針對環保法規趨嚴，加速船隊優化與汰舊換新，在產業新常態中，為股東創造長期且穩固的價值。
展望第4季，陽明海運表示，美中關稅摩擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場影響，對美國線農曆年前出貨量有所助益。
另外葉門叛軍胡塞組織（又譯青年運動）暗示，已停止對以色列與紅海航運的攻擊，可望終結近兩年多來的航運亂象。但專家預料，航運業者可能先行觀察局勢發展，不敢貿然重返紅海航線。
