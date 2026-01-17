長槍也能外送？台中獵人Line群兜售土製長槍 警直衝家門扣得3長槍

記者林意筑／台中報導

台中一名申姓男子日前在利用通訊軟體Line兜售非制式長槍，還附上槍枝照片、結構細節及價格，有多名買家私訊問價，不過雙方尚未完成交易就遭警方查獲。經台中地院審理，認為申男與買家已進行詳細詢問並談妥價格，認定申構成違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，最終判他2年，併科罰金5萬元。

據了解，申男是原住民身分，平時有狩獵習慣，也合法持有一把自製獵槍，不過2024年4、5月時，在Line群組以2萬6000元、2萬5000元向暱稱「胡適」的不明人士購買2把非制式長槍。事後申男又在Line群組內發現，有其他人在詢問是否有販售獵槍，申男並以暱稱回應「有喔」，同時引導對方加好友、私訊聯繫。

申男與「蔡」、「Lan Lan」、「黃大勳」等人私訊，並將槍枝照片傳送給他們，也詳細說明該槍枝的結構、價格及付款方式等資訊。警方得知後持搜索票前往申男查緝，當場查扣3把非制式長槍及零件，也因此讓交易無法完成。

法院審理時，申男坦承犯行，法官也參考槍枝檢驗結果，其中2把長槍均可使用打釘槍空包彈作為動力，擊發功能正常，屬具有殺傷力的管制槍枝。法官認為，雖然交易尚未完成，但雙方已談妥價格，認定申構成「非法販賣非制式長槍未遂」。

不過法官審酌，申男非長期擁有、販售槍枝，且犯後態度良好，但槍枝屬高度危險物品，即使身為原住民，也僅限合法自製獵槍供生活使用，並不能販售他人，有執行刑罰必要，未宣告緩刑；依非法販賣非制式長槍未遂罪判他2年，併科罰金5萬元、罰金得服勞役，可上訴。

