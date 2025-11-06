長汎假期祭出ITF旅展最強優惠 「普發一萬放大術」開跑！

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館登場，長榮航空直營旅行社「長汎假期」（展位J2116）推出年度最強旅展優惠，鎖定寒假、春節及年末出遊潮，祭出歐洲、日韓、東南亞兩人同行最高折一萬元的限時方案，打造旅展最強「精省出國潮」。

長汎假期副總經理蔡錦惠表示，今年航空運能恢復、旅費較去年下降，加上政府「普發一萬」政策，長汎假期以「放大術」概念為旅客放大利益，不僅旺季出發也能享有超值優惠，讓民眾用更划算的方式完成2026旅遊計畫。除國外團體行程外，也同步推出國旅離島、國內外機加酒優惠碼與現場競標活動，預期將成為旅展焦點。

▲長汎假期「古韻中越～輕奢五星峴港套房酒店 5 日」榮獲優旅選，旅展祭出限定優惠。

長汎假期今年在「金旅獎暨優旅選」表現亮眼，多條行程獲獎，包括「戀上北海道邂逅星野漫步」、「馬祖南北竿＋東引島非來不可」、「有故事的金門」及「古韻中越・輕奢五星峴港套房酒店」，旅展期間將推出得獎限定優惠回饋。

國旅同樣加碼，冬遊澎湖可搭配政府補助享優惠，五星飯店機加酒輕鬆入住；馬祖及本島團體行程亦祭出現場折扣，鼓勵民眾用更實惠的方式重新探索台灣之美。

▲馬來西亞人氣行程，體驗五星飯店，吃必比登推薦美食，旅展下殺$19,900起。

自由行族群也可享多重回饋，「立榮假期」釋出國內機加酒折扣碼，現場可參與競標；「長榮假期」國外機加酒除折扣外，加碼指定航線贈esim、抽機票，現場下單還有航空周邊贈品。

旅展期間，長汎吉祥物「汎奇」四天全程現身，不僅參與吉祥物遊行，也將在攤位與民眾互動、闖關送好禮，並安排旅遊達人於現場推薦目的地攻略，協助民眾快速找到「命定行程」。想搶優惠者建議及早至攤位諮詢，以免熱門日期快速額滿。更多資訊請見官網查詢。（圖╱長榮航空提供）