長汎假期開放早鳥預約 戀上北海道5日遊勇奪2025金旅獎

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

繁忙的都市生活，讓你忘記「慢下來」的感覺了嗎？長榮航空直營旅行社「長汎假期」，推出夏季限定《戀上北海道邂逅星野漫步5日》，不僅榮獲2025年金旅獎肯定，更被譽為「夏天最溫柔的旅行」。長汎假期表示，這趟旅程以從容步調為核心，帶領旅客遠離匆促節奏，重新找回生活的鬆弛感。

長汎假期副總蔡錦惠表示，金旅獎的肯定，驗證了長汎假期推動「質享旅遊」的成功。相信，真正的休息，來自於品質與從容。因此，從航班到住宿的每個細節，皆帶給旅客剛剛好的細膩講究。旅遊旺季仍保證連泊星野TOMAMU渡假村兩晚，讓大家能在北海道自然美景中，真正慢下來。

蔡錦惠表示，自啟程即展現精緻品質，搭乘五星長榮航空直飛新千歲，入住星野TOMAMU渡假村兩晚，免除換房奔波。入住期間，除可造訪建築大師安藤忠雄設計的水之教堂，更可無限體驗雲海纜車、木林之湯等設施，享受完整度假時光。而行程後段安排入住札幌市區溫泉飯店兩晚，步行一分鐘即可抵達人氣商圈狸小路，讓休憩與購物一次兼得。

長汎假期表示，北海道的美景與美食，向來是旅人最嚮往的款待。從星野森林餐廳的自然系料理，到精緻的螃蟹會席，每口都展現道地與產地滋味。旅程將帶領旅客走入有「人間仙境」之稱的青池，欣賞靜謐藍色光影；在小樽搭乘人力車漫遊，深入體驗小鎮魅力；最後拜訪百年田中酒造，以清酒品鑑感受北海道文化底蘊。

長汎假期表示，承襲長榮集團對品質的堅持，獲獎不僅證明行程安排獲專業肯定，更展現品牌在高端旅遊市場的實力。《戀上北海道邂逅星野漫步5日》2026夏季行程已開賣，提早卡位夏日行程，親身感受北海道最純粹的療癒之旅。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

