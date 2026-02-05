長江和記港口經營權遭撤銷 中國揚言要巴拿馬付出沉重代價

長江和記實業旗下子公司巴拿馬運河港口經營合約被判違憲無效，中國政府震怒威脅要巴拿馬付出沉痛代價。(圖片來源/巴拿馬運河官網)

巴拿馬最高法院上週判決，香港長江和記實業旗下子公司持有的巴拿馬兩座港口經營權合約違憲，中國政府不服氣揚言要巴拿馬付出「沉重代價」，巴拿馬總統穆里諾對中方威脅強烈不滿，強調一切依法行事。

長江和記實業（以下簡稱長和）旗下巴拿馬港口公司在1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。巴拿馬港口公司2021年依「自動續約條款」，再取得25年特許經營權直到2047年。

廣告 廣告

但巴拿馬最高法院29日宣告這份特許經營合約違反憲法和公共利益，理由是合約對長和存有「逾越比例」的偏袒現象，恐有損國家利益。巴拿馬港口公司的合約被判失效後，巴拿馬兩端港口的將暫時由丹麥航運公司馬士基（Maersk）接手。

中國砲轟要巴拿馬付出代價，穆里諾強烈反彈

中國國務院港澳事務辦公室在社群媒體上發文抨擊巴拿馬最高法院的裁決「荒謬、可恥、可悲」，並誓言捍衛中國企業的利益。

港澳事務辦公室還表示，中國有足夠的手段和工具，有足夠的實力和能力捍衛公平公正的國際貿易秩序。如果巴拿馬當局堅持一意孤行，必將付出沉重的政治和經濟代價。

中國遇到不如己意的發展時，照例使出各種威脅招數，但巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）不打算屈服，除了對中方的威脅表達「強烈」反對之外，還強調巴拿馬是一個法治、尊重司法獨立的國家。

中國阻止巴拿馬運河港口出售，自己吃大虧

巴拿馬運河兩端的港口名義上雖然是長和所有，但中國的勢力深入其中的疑慮如影隨形，去年初長和試圖出售港口給貝萊德（BlackRock），卻遭到北京政府強烈阻止，印證了這樣的揣測。

當時中國政府官媒痛斥長和「喪權辱國」，甚至傳出可能動用《香港國安法》來辦理。《華爾街日報》（WSJ）還披露，中國國家主席習近平對此感到震怒，因為這意味著中國在美中貿易談判中，少了一個可以要脅美國的籌碼。

《彭博社》（Bloomberg）指出，從長和試圖出售港口遭到中國強力阻撓，以及中國為維護在巴拿馬的利益，而進行密集的遊說，印證巴拿馬運河港口對中國有著龐大的地緣政治價值，也徹底暴露北京政府在其中的利害關係。

網紅公子沈分析指出，長和出售港口遭中國阻撓，如今巴拿馬政府撤銷其經營權，長和現在賣也不是，不賣也不是，就算試著賣出價格也無法提高，而北京政府原先希望在接手的財團中安插中國企業，如今這個盤算也告吹，長和和中國政府可說最大的吃虧者。

長和計畫把全球23個國家的43個港口（包含巴拿馬兩座港口）出售給貝萊德和地中海和航運公司（Mediterranean Shipping Company）為首的財團，巴拿馬港口經營權遭宣告無效，為長和的全球出售港口計畫埋下大變數。

美國在美中全球貿易角力再下一城

《路透社》（Reuters）指出，巴拿馬法院的裁決，被視為美中兩國在全球貿易路線控制權爭奪戰中，由美方取得勝利的一次。美國當局對法院的裁決表示歡迎，眾議院中國問題特別委員會主席約穆勒納爾（John Robert Moolenaar）稱之為「美國的勝利」。

根據《彭博社》的分析，長和的巴拿馬運河港口合約失效，凸顯中國在中南美洲佈局再一次的挫敗，在這之前不久，北京政府的堅定盟友，委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美國抓補。

在波利維亞，親商的總統Rodrigo Paz掌權，逐漸將這個被社會主義掌控20年的國家逐漸引導「右轉」，並對中國介入的投資開始持審慎態度。



(原始連結)





更多信傳媒報導

川習熱線黃國昌示警勿淪大國博弈籌碼 打下高雄2028下架賴清德

2026大選》國民黨內鬥越演越烈 民進黨鄭朝方有望伺機進取新竹縣長

還黨產，蓋社宅！ 行政院應拒絕副署國民黨提《不當黨產條例》修正

