長江和記港口裁決後中國頻扣船 巴拿馬要求尊重主權

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（中央社亞松森8日綜合外電報導）巴拿馬外交部長今天表示，中國近期加強檢查並扣留懸掛巴拿馬國旗船舶，與巴拿馬最高法院針對香港長江和記實業（CK Hutchison）作出的裁決有關，他要求中國尊重巴拿馬主權事務。

路透社報導，巴拿馬最高法院今年1月作出裁定，讓支持長江和記藉由巴拿馬子公司經營巴拿馬運河附近兩座關鍵碼頭的法律基礎無效，促使巴拿馬政府取消相關特許經營權。

巴拿馬外交部長艾查（Javier Martinez-Acha）在巴拉圭首都亞松森（Asuncion）舉行的會議上表示，希望3月船舶遭扣留增加的情形能回復正常。

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他指出：「由於這項裁決，我們的商船船隊，全球最重要的船隊，出現懸掛我國國旗的船舶在中華人民共和國港口遭受檢查與扣留的情形增加。」

艾查還說：「巴拿馬…尊重所有國家的司法主權，我們僅要求他國以同樣的方式對待我們。」

中國駐巴拿馬大使館未立即回應置評請求。

扣船事件成為美中爭奪國際貿易影響力的最新摩擦點之一，而巴拿馬及其掌握約全球5%海運貿易的戰略性巴拿馬運河正處於爭端核心。

美國及其他數國對扣船事件表達關切，巴拿馬外交部已表達感謝。

美國聯邦海事委員會（FMC）3月底指出，正密切注意中國扣留懸掛巴拿馬國旗船舶增加的情形。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本月也表示，此事已引起嚴重關切。

中國針對長江和記港口特許權的裁決表示反對，稱其為「不具誠信的行為」。

長江和記在當地經營港口業務近30年，已控告巴拿馬當局非法沒收資產並提起國際仲裁，求償超過20億美元。（編譯：徐睿承）1150409