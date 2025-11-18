長沙人大委員藉「宗教交流」發展共諜！ 6現.退役軍官遭起訴

台北市 / 綜合報導

共諜案再添一樁！長沙人大委員、港籍中國丁姓男子，多年前假藉宗教交流名義，來台發展共諜組織，吸收現退役軍官，高檢依違反《國家安全法》等罪名，將丁姓男子及6名相關共諜將領起訴。另外，北檢也針對他將中國提供的千萬資金轉匯至人頭帳戶，依洗錢罪起訴。

穿著藍白拖走下囚車，還和其他被告銬在一起，68歲的丁姓男子是港籍中國人，在對岸涉足政界與商界，其中芷江媽祖文化交流協會副會長，這個頭銜讓他得以多次來台，細細欣賞鹿港天后宮之美，或是站在牌樓前比讚，丁姓男子看似受到相當禮遇，但他卻涉嫌多次，以宗教活動或觀光名義來台，藉機發展共諜組織，中國提供超過千萬資金，則由陳姓男子協助洗錢，丁姓男子被高檢依涉犯國安法起訴，也被北檢依洗錢罪起訴。

丁姓男子滲透對象，包含陸軍及空軍高層，從2023年起，先後吸收2名退役中校，再透過他們吸收現役軍官，總共7人全依違反國安法遭到起訴，國防部副發言人喬福駿說：「此案是本部執行內部清查作業時，發現楊姓少校行止涉疑，立即依國安聯防機制通報國安局，統合憲指部，調查局等單位共辦，經過嚴密的蒐證及損害管控，循線查獲上游的不法組織。」中國對台滲透從未間斷，是否還有其他共犯，檢調還要釐清。

