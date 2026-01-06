長沙女弄丟30萬名表 苦尋6天 問路人「表就掛在樹上」

長沙一名邱姓女子日前在五一廣場弄丟了價格逾30萬人民幣（約4.3萬美元）的寶璣（Breguet）名表，她心急如焚到處尋找，報了警也發了尋物啟事，但都找不到。走投無路之下，她隨口問了一個經過的路人，沒想到就是撿到手表的大叔，對方稱把表掛在附近樹上，且過了六天表還在。邱女失而復得想答謝大叔，但大叔婉拒任何謝禮，稱是邱女自己「運氣好」。

瀟湘晨報報導，根據邱女回憶，她去年12月26日晚上與友人喝酒後有些醉意，沒注意到手表可能鬆了扣頭，遺落了她的寶璣名表。她說，當晚就發現表不見了，於是立刻報警，也調了監控畫面，確認手表是他們經過廣場時遺失的，「當天晚上我們幾個人又回到了五一廣場尋找了兩遍，沒找到」。

邱女在社群上發了尋物啟事，並稱願意給撿到的人「比售賣價格更高的價格酬謝」。她受訪時說，手表購於2021年，時價30多萬。而根據寶璣官網，該表目前售價39萬1500元。

幾天過後，邱女與弟弟在元旦時再度回到五一廣場搜尋，把路邊花花草草裡面都找了一遍，還問了廣場的環衛工也無果。絕望之餘，邱女注意到一旁在散步的辛姓大叔，看起來像是常出沒在廣場的人，於是上前問大叔是否有看過手表。

沒想到，該名大叔回答表就是他撿到的，當下把表掛在附近的樹上了，便帶著邱女去找那棵樹。過了六天，那只名表還好端端地掛在樹上。

意外失而復得，邱女稱「當時都語無倫次了，很激動」，她立刻感謝大叔，並想要對方的銀行帳號，想轉點錢答謝，但大叔連聲拒絕。之後兩人加了微信，邱女立刻轉帳9999元給大叔，還在大叔的婉拒下幫他點了收款。「他覺得不應該收這麼多的紅包，他覺得是我運氣好，本是屬於我的東西」。

邱女說，回家後接到大叔兒子來電，堅持必須把9999元退回，「轉給我我又退回去，轉了兩次又退了兩次」。她表示，事後她還想送衣服、錦旗和現金紅包給大叔，但對方全都拒絕，也不肯透露地址，「他說他們家雖不是很富有，但也不缺這個錢，家裡人都覺得不應該要」。

邱女士將找到手表的過程視頻發上網，「希望能讓更多人看到此事，感恩老大哥」，「這份不求回報的善意太珍貴，我會把這份真善美好好傳遞下去」。

