「長沙旺旺黑皮隊」官宣內容狂喊「回家」顯涉統戰遭炎上...黃國昌稱：去打個棒球，大家不要這麼嚴肅嘛！
中國新創立的中國棒球城市聯賽（CPB）近期爭議不斷，先前被爆「上海兄弟隊」LOGO與台灣中職的中信兄弟高度相似，引發大量輿論抨擊，後續亞洲棒球總會也發聲明稱該隊不存在，遭外界質疑臨時遭砍。昨日該聯賽官方宣布第一支球球「長沙旺旺黑皮隊」，為旺旺集團董事長蔡衍明所屬，聲明當中處處出現疑似統戰敘述，而民眾黨主席黃國昌（12日）受訪時回應：「真的去打個棒球，大家不要這麼嚴肅嘛！」
CPB官方昨介紹首支球隊「長沙旺旺黑皮隊」，內容強調棒球是一項以「回家」為目的的運動，從「家」出發再回到「家」，並稱旺旺誕生於台灣，生長於中國大陸，而旺旺作為愛國的台灣企業，希望以棒球為載體，為兩岸球員乃至青少年群體架起兩岸交流的橋樑。
由於該聲明處處以「家」、「回家」、「家鄉」等字眼指稱，也遭外界批評具極大統戰嫌疑。對此，黃國昌今在立法院受訪時表示，「去打個棒球，真的去打個棒球，大家不要這麼嚴肅嘛！」
黃國昌也說，自從接觸自行車運動後，發現很多台灣優秀選手，現在都在大陸騎腳踏車，難道要給人家這麼沉重的帽子、戴帽子說被統戰？
(圖片來源：三立新聞網)
