長沙直擊》寶弟台上唱一半突淚崩！高凌風這首歌逼哭全場

寶弟唱到這首歌〈牽不到你的手〉，忍不住情緒突淚崩。（陳俊吉攝）

第4屆「旺旺孝親獎」29日在湖南長沙舉行盛大頒獎典禮，今年以「孝順成為一種習慣」主題，蕭敬騰（老蕭）擔任旺旺孝親獎的榮譽大使兼評審團榮譽主席，他因為工作行程的關係，無法親自來到典禮現場，但心與大家同在，特別錄製一段影片；葛兆恩（寶弟）則是演唱〈牽不到你的手〉時突哽咽落淚，場面感人。

寶弟受邀擔任表演嘉賓，準備父親高凌風組曲，包括〈惱人的秋風〉、〈大眼睛〉、〈冬天裡的一把火〉，「這些歌是我每天必聽的，特別準備新的編曲，既不老套、也不失原味。」最後原曲獻唱〈牽不到你的手〉這首歌，一唱到歌詞中「來不及告訴我你就走」，忍不住情緒淚崩，一度唱不下去，台下不少觀眾見此也感動落淚。

寶弟把這舞台獻給天上的父親高凌風。（陳俊吉攝）

寶弟演唱高凌風組曲〈惱人的秋風〉、〈大眼睛〉、〈冬天裡的一把火〉。（陳俊吉攝）

選唱這首歌的原因，寶弟透露，他和旺旺集團董事長蔡衍明雖然是不同世代，但有一個共同點，思念父親高凌風時就唱這首歌，他台上受訪表示：「我就知道一定會哭，每次唱到這首歌，就會想起跟父親一起表演的時候。」從父親高凌風身上，學到許多做人道理，像是守時、禮貌、誠信，他用熟悉旋律唱出最深的思念，向天上的父親致敬。

寶弟29日受邀擔任旺旺孝親獎表演嘉賓。（陳俊吉攝）

問他上台前的「儀式」，他說得很直接：「放輕鬆，有時候會在演出前幾天先去看看老爸。」那不僅是習慣，更是一種精神上的依靠。而他在父逝之後，有去找卡帶重聽一遍父親生前歌曲，有另外的感觸，笑說喜歡的歌曲偏冷門，像是〈一個小故事〉、〈七束心香〉。他也分享父親曾對他說過的一句話「人生沒有死結，只要有耐心，再複雜的結都會解開」，深深影響著他。若有機會讓父親坐在台下聽他唱歌，他最想說：「希望你驕傲。」

