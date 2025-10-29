長沙直擊》范怡文唱〈芋冰〉嬤孫情動人 自由育兒不古板限制

范怡文29日出席第4屆「旺旺孝親獎」頒獎典禮。（陳俊吉攝）

第4屆「旺旺孝親獎」29日在湖南長沙北辰國薈酒店登場，正逢九九重陽敬老節，寓意深遠。范怡文現場表演孝親獎得獎歌曲〈芋冰〉，真摯情感讓人感動；焦曼婷演唱〈你知道我需要什麼〉和父親焦恩俊跨海連線，最後告白「愛你唷」讓全場融化；「最美星二代」韓菲帶來〈茉莉花〉以新舊結合的旋律和編曲，道出對親人以及兒時記憶的思念。

62歲范怡文有玉女歌手封號，推出第一首台語歌〈芋冰〉大受歡迎，這首歌也被私立育才雙語小學當成教材，不少小學生也會唱，還畫下卡片回饋給她，讓她大為感動。她自認年少叛逆反骨，直到自己結婚、為人母後，終於明白父母的苦心，演唱孝親獎得獎的歌曲，傳遞了這份孝心。

范怡文台語歌〈芋冰〉，被小學當教材。（陳俊吉攝）

她從年輕出道，中途轉戰服飾行業20年，最後回歸歌手，活得瀟灑自在，目前她的兒子33歲已結婚、女兒也大學畢業從事直播事業，她的教育哲學就是自由發揮、不會古板限制，「跟隨自己的心最重要，趁年輕就去做，不管做什麼選擇，人生又不是不能重來。」

