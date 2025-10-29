長沙直擊》跨海連線「一代大俠」焦恩俊！焦曼婷甜喊1句全場融化

焦曼婷29日受邀擔任旺旺孝親獎表演嘉賓。（陳俊吉攝）

第4屆「旺旺孝親獎」29日在湖南長沙北辰國薈酒店登場。范怡文現場表演孝親獎得獎歌曲〈芋冰〉，真摯情感讓人感動；焦曼婷演唱〈你知道我需要什麼〉和父親焦恩俊跨海連線，最後告白「愛你唷」讓全場融化；「最美星二代」韓菲帶來〈茉莉花〉以新舊結合的旋律和編曲，道出對親人以及兒時記憶的思念。

焦曼婷身穿一襲粉色洋裝登台，透露〈你知道我需要什麼〉歌詞傳達很多來不及，但同一時間感覺自己很幸運，有機會圓夢跟父親合作，表達她平時都說不出來的話。而她在演唱時，大螢幕上的是父親焦恩俊，身旁還有86歲的奶奶，三代同堂畫面溫馨，焦曼婷最後撒嬌告白，以身作則愛要大聲說。

焦曼婷感謝孝親獎，有機會圓夢跟父親合作。（陳俊吉攝）

為了這次演出，她特別飲食控制跟打羽毛球，希望維持好看的體態，「最主要的是希望唱歌的時候聲音不要抖，還有特別練習情緒管理，讓自己在台上是真誠，但不會被情緒淹沒。」她非常喜歡吃辣，這一陣子吃得清淡，準備演出後開吃美食「小龍蝦」，慶祝演唱工作順利完成。

焦曼婷跨海連線「一代大俠」焦恩俊。（陳俊吉攝）

此外，她也帶上「爸爸的外套」當幸運物，上台之前聞一下爸爸的味道，可以讓她很安心，感覺好像他就在身邊給她力量。回望成長過程，父親說過「要做就做會讓自己快樂的事」，深深影響著她，她出道後不忘初衷，「不管是音樂或是演戲，都要快樂，讓自己讓他人快樂。」

焦曼婷帶上「爸爸的外套」當幸運物。（陳俊吉攝）

但星路追夢不容易，焦曼婷感謝父母親的全力支持，「你們沒有強迫我去符合誰的期待，所以當我做到了的時候，會想大喊『你們看到了嗎』。」

