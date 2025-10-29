長沙直擊》跨海連線「一代大俠」焦恩俊！焦曼婷甜喊1句全場融化
第4屆「旺旺孝親獎」29日在湖南長沙北辰國薈酒店登場。范怡文現場表演孝親獎得獎歌曲〈芋冰〉，真摯情感讓人感動；焦曼婷演唱〈你知道我需要什麼〉和父親焦恩俊跨海連線，最後告白「愛你唷」讓全場融化；「最美星二代」韓菲帶來〈茉莉花〉以新舊結合的旋律和編曲，道出對親人以及兒時記憶的思念。
焦曼婷身穿一襲粉色洋裝登台，透露〈你知道我需要什麼〉歌詞傳達很多來不及，但同一時間感覺自己很幸運，有機會圓夢跟父親合作，表達她平時都說不出來的話。而她在演唱時，大螢幕上的是父親焦恩俊，身旁還有86歲的奶奶，三代同堂畫面溫馨，焦曼婷最後撒嬌告白，以身作則愛要大聲說。
為了這次演出，她特別飲食控制跟打羽毛球，希望維持好看的體態，「最主要的是希望唱歌的時候聲音不要抖，還有特別練習情緒管理，讓自己在台上是真誠，但不會被情緒淹沒。」她非常喜歡吃辣，這一陣子吃得清淡，準備演出後開吃美食「小龍蝦」，慶祝演唱工作順利完成。
此外，她也帶上「爸爸的外套」當幸運物，上台之前聞一下爸爸的味道，可以讓她很安心，感覺好像他就在身邊給她力量。回望成長過程，父親說過「要做就做會讓自己快樂的事」，深深影響著她，她出道後不忘初衷，「不管是音樂或是演戲，都要快樂，讓自己讓他人快樂。」
但星路追夢不容易，焦曼婷感謝父母親的全力支持，「你們沒有強迫我去符合誰的期待，所以當我做到了的時候，會想大喊『你們看到了嗎』。」
其他人也在看
油條兄弟提醒陪伴父母 掌上明珠拍片揚孝
第4屆「旺旺孝親獎」孝親楷模推薦暨孝親短影片大賽頒獎典禮，29日在湖南長沙北辰國薈酒店登場，短影片選出10個感動人心短影片、100支最佳人氣短影片，透過不同創作主題，充分展現華人世界對孝親精神的深刻共鳴與文化傳承。中時新聞網 ・ 5 小時前
長沙直擊》韓菲嗨唱〈茉莉花〉飆Rap 繼承父親王中平音樂夢
第4屆「旺旺孝親獎」29日在湖南長沙北辰國薈酒店登場，正逢九九重陽敬老節，寓意深遠。范怡文現場表演孝親獎得獎歌曲〈芋冰〉，真摯情感讓人感動；焦曼婷演唱〈你知道我需要什麼〉和父親焦恩俊即時連線，最後告白「愛你唷」讓全場融化；「最美星二代」韓菲帶來〈茉莉花〉以新舊結合的旋律和編曲，道出對親人以及兒時記憶的思念。中時新聞網 ・ 13 小時前
59歲坣娜「真實死因謎」！疑似「不敵胰臟癌」離世
娛樂中心／于士宸報導過去以〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典情歌走紅的「情歌女王」坣娜，自2017年嫁給身家逾280億元的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸淡出演藝圈，專注於瑜伽事業。然而，今日（29）網上卻流出多種傳聞，指她疑似因紅斑性狼瘡、腦癌等疾病病逝，甚至有消息稱她最終因胰臟癌離世。消息持續延燒，截至目前，相關說法仍在網路上廣為流傳。民視 ・ 11 小時前
台中豬瘟關鍵「王姓獸醫佐」回國 偵訊列「證人」請回
台中爆發非洲豬瘟疫情，疫調資訊混亂，還扯出共有四名獸醫，其中王姓獸醫佐扮演關鍵角色，他在公布疫情後出國，２８號晚間回國後，上午被傳喚到案，但訊問後以證人身分請回；而另一位背黑鍋的紀姓特約獸醫，也被約談，他在臉書發長文感嘆，豬農第一時間沒有找他，而是找王姓獸醫佐，錯失第一防疫時間，讓他很無言也很灰心，認為情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽約了。 #台中#非洲豬瘟#王姓獸醫佐#列證人請回東森新聞影音 ・ 13 小時前
長沙直擊》寶弟台上唱一半突淚崩！高凌風這首歌逼哭全場
第4屆「旺旺孝親獎」29日在湖南長沙舉行盛大頒獎典禮，今年以「孝順成為一種習慣」主題，蕭敬騰（老蕭）擔任旺旺孝親獎的榮譽大使兼評審團榮譽主席，他因為工作行程的關係，無法親自來到典禮現場，但心與大家同在，特別錄製一段影片；葛兆恩（寶弟）則是演唱〈牽不到你的手〉時突哽咽落淚，場面感人。中時新聞網 ・ 13 小時前
謝龍介自爆是賴在台南第二選項 董智森斷言：民進黨大致定了
國民黨立委謝龍介昨（28）日在直播節目中提到，有政治觀察者認為總統兼民進黨主席賴清德的首選是林俊憲，第二選項是他，因為若兵權交給陳亭妃，2028恐遭背叛大失血，而陳也在臉書回擊，批評謝「介入民進黨初選」。對此，資深媒體人董智森認為，民進黨在台南的部署「大致定了，其實就是陳亭妃」，賴清德也不會讓陳輸掉選舉。中時新聞網 ・ 12 小時前
長沙直擊》范怡文唱〈芋冰〉嬤孫情動人 自由育兒不古板限制
第4屆「旺旺孝親獎」29日在湖南長沙北辰國薈酒店登場，正逢九九重陽敬老節，寓意深遠。范怡文現場表演孝親獎得獎歌曲〈芋冰〉，真摯情感讓人感動；焦曼婷演唱〈你知道我需要什麼〉和父親焦恩俊跨海連線，最後告白「愛你唷」讓全場融化；「最美星二代」韓菲帶來〈茉莉花〉以新舊結合的旋律和編曲，道出對親人以及兒時記憶的思念。中時新聞網 ・ 13 小時前
嘆疫調重大缺失 卓揆喊聚全國力量協助台中
[NOWnews今日新聞]台中成非洲豬瘟破口，事後包括疫調與廚餘處理方式荒腔走板，對此行政院長卓榮泰今（29）日出席「金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，致詞時提及，依據第二波全...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
山釀青春12/5、6唱翻苗栗 11/21免費索票
記者謝國金∕苗栗報導 苗栗縣府將於十二月初將在巨蛋體育館舉辦「山釀青春演唱會」，縣府…中華日報 ・ 1 天前
旺旺孝親獎頒獎典禮今登場
第4屆「旺旺孝親獎」孝親楷模推薦暨孝親短影片大賽頒獎典禮今（29日）下午3點將於湖南長沙北辰國薈酒店登場，正逢九九重陽敬老節，寓意深遠。今現場除了公布孝親楷模推薦及孝親短影片得獎者，旺旺集團副董事長蔡紹中也將代表主辦單位致詞，感謝所有參與的評審及得獎者。中時新聞網 ・ 1 天前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 15 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 19 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 16 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
粿粿、王子婚外情 《全明星》紅隊隊長姚元浩反應曝光
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，昔日與他們合作過的鬼鬼吳映潔、姚元浩，剛好出席《嗨！營業中》第六季記者會，鬼鬼表示，已經許久沒和王子聯絡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
何如芸19歲帥兒深邃神顏像「混血王子」！網驚：這基因太強了！
何如芸透露，兒子從未在她的社群露過正臉，這次是他親口點頭才「首度解禁」。她笑說，兒子問她「妳覺得我比較像誰？」時，她毫不猶豫回答：「當然是我！」母子之間的幽默互動，也讓粉絲直呼超可愛。其實，何如芸過去就曾坦言，自己在社群上總是多寫小兒子、少提大兒子，原因...styletc ・ 2 小時前
YTR老爸自曝「買機票遭詐騙」！被拒絕登機 訂票網站私信盼下架影片
擁逾82萬人訂閱YouTube頻道「我是老爸，我不要當爸！」的網紅老爸，日前在美國西雅圖拍影片指出，他在線上訂票網站「iwofly」購買機票遭到詐騙，他在登機口前被攔下、無法登機。影片曝光後引發網友討論到底是怎樣的詐騙方式，還有人懷疑是航空公司機位超賣的藉口。老爸昨（27日）發文更新後續情況，表示「iwofly」私下寄信給他表示願意退費補償，同時也希望他下架影片，他好奇詢問網友：「你覺得這樣算詐騙嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子認了道歉！和粿粿「超過了朋友間應有的界線」
范姜彥豐今(29日)爆出和粿粿離婚原因，是因為粿粿婚內出軌、劈腿王子，而稍早王子邱勝翊也發文道歉，表示自己「超過了朋友間應有的界線」。造咖 ・ 18 小時前