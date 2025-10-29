長沙直擊》韓菲嗨唱〈茉莉花〉飆Rap 繼承父親王中平音樂夢

韓菲嘗試以Rap、輕快演唱〈茉莉花〉。（陳俊吉攝）

第4屆「旺旺孝親獎」29日在湖南長沙北辰國薈酒店登場，正逢九九重陽敬老節，寓意深遠。范怡文現場表演孝親獎得獎歌曲〈芋冰〉，真摯情感讓人感動；焦曼婷演唱〈你知道我需要什麼〉和父親焦恩俊即時連線，最後告白「愛你唷」讓全場融化；「最美星二代」韓菲帶來〈茉莉花〉以新舊結合的旋律和編曲，道出對親人以及兒時記憶的思念。

韓菲帶來改編版〈茉莉花〉，她透露從小和家裡長輩關係緊密，小時候外婆也常唱兒歌、民謠，對這首歌特別有熟悉感，尤其歌詞有一句「你們的聲音，總把我的不安驅散」，她在感到挫折徬徨時，想到家人們的存在，就會變得勇敢。

韓菲透露父親王中平、母親余皓然是她的頭號粉絲。（陳俊吉攝）

她一直都有固定去健身房的習慣，40分鐘有氧搭配一些重量訓練，不僅是為了健身或瘦身，也希望鍛鍊肺活量，為了這次演出，2個月減掉3公斤希望更上鏡。此外，每天洗澡時間就是她的練歌時間。

韓菲（後排中）29日受邀出席長沙旺旺孝親獎頒獎典禮。（陳俊吉攝）

闖盪演藝圈，父親王中平、母親余皓然是她的頭號粉絲，這次到長沙表演，媽媽也親自陪同當小助理，韓菲說：「每次只要想到他們在台下看著我，我就覺得很心安。從台下只有零星觀眾的舞台到更大更多人的舞台，我的爸爸媽媽都陪伴著我經歷這一切，想到這就覺得很動容。」

爸爸王中平曾和她分享過音樂夢，「他說創作歌手的使命，要透過創作把自身和其他人們的故事、情感、心聲唱出來，那是會感動、鼓舞人心的。」她繼承這使命要發揚光大。

