長沙網紅商圈店鋪外牆坍塌 路人２死２傷

多人被壓在磚牆下，數名熱心民眾急救援。（圖／貴州廣播電視台）

湖南長沙網紅商圈「潮宗街」發生嚴重的店鋪外牆坍塌事故，造成2死2傷的悲劇。事發於10月31日，一間正在裝潢的店鋪外牆和棚架突然倒塌，大量磚瓦砸向路過的遊客，導致一名19歲女大學生和一名24歲女性上班族重傷不治。事故發生時，這個人氣景點因萬聖節活動吸引了大量年輕遊客，事故後引發對商圈安全管理和裝修規範的廣泛關注。

事故現場一片混亂，多位遊客被突如其來的坍塌磚牆壓住，痛苦呼救。數十名路人不顧安全，徒手搬開磚塊救人。附近民眾合力將破碎的大塊磚牆搬起，同時清理地上散落的鐵條和磚塊。警消獲報後迅速趕到現場，多輛救護車在旁待命。從磚瓦堆中救出的3女1男傷者傷勢嚴重，送醫搶救後，其中兩位年輕女性不幸喪生。

附近商家描述事發時聽到連續幾聲巨響，聲音類似「炮轟」。一位商家表示，事故發生時工人正在休息，但下方有許多遊客在拍照。多位鄰近商家透露，該店鋪近期進行裝潢工程，已被多次投訴。他們指出該店鋪裝修施工激烈，在牆上打洞處可見鋼筋裸露，且施工過程中灰塵和噪音都非常大。

潮宗街作為長沙歷史文化老街巷，擁有14處文物古跡，近年經當地政府改造並對外招商後成為熱門景點。在剛結束的國慶長假期間，七天內湧入超過20萬遊客。該街區以青磚拼接的牆面聞名，在陽光照射下呈現復古電影般的畫面，深受年輕人喜愛。

這起悲劇發生後，大批網友除表達痛心外，也呼籲官方嚴查店鋪裝潢是否符合規定，並檢討商圈人流管理是否有所疏失。兩位「00後」年輕生命的逝去，為這座百年老街蒙上了一層陰影。

