長沙網紅商圈店鋪外牆坍塌 路人２死２傷
湖南長沙網紅商圈「潮宗街」發生嚴重的店鋪外牆坍塌事故，造成2死2傷的悲劇。事發於10月31日，一間正在裝潢的店鋪外牆和棚架突然倒塌，大量磚瓦砸向路過的遊客，導致一名19歲女大學生和一名24歲女性上班族重傷不治。事故發生時，這個人氣景點因萬聖節活動吸引了大量年輕遊客，事故後引發對商圈安全管理和裝修規範的廣泛關注。
事故現場一片混亂，多位遊客被突如其來的坍塌磚牆壓住，痛苦呼救。數十名路人不顧安全，徒手搬開磚塊救人。附近民眾合力將破碎的大塊磚牆搬起，同時清理地上散落的鐵條和磚塊。警消獲報後迅速趕到現場，多輛救護車在旁待命。從磚瓦堆中救出的3女1男傷者傷勢嚴重，送醫搶救後，其中兩位年輕女性不幸喪生。
附近商家描述事發時聽到連續幾聲巨響，聲音類似「炮轟」。一位商家表示，事故發生時工人正在休息，但下方有許多遊客在拍照。多位鄰近商家透露，該店鋪近期進行裝潢工程，已被多次投訴。他們指出該店鋪裝修施工激烈，在牆上打洞處可見鋼筋裸露，且施工過程中灰塵和噪音都非常大。
潮宗街作為長沙歷史文化老街巷，擁有14處文物古跡，近年經當地政府改造並對外招商後成為熱門景點。在剛結束的國慶長假期間，七天內湧入超過20萬遊客。該街區以青磚拼接的牆面聞名，在陽光照射下呈現復古電影般的畫面，深受年輕人喜愛。
這起悲劇發生後，大批網友除表達痛心外，也呼籲官方嚴查店鋪裝潢是否符合規定，並檢討商圈人流管理是否有所疏失。兩位「00後」年輕生命的逝去，為這座百年老街蒙上了一層陰影。
更多 TVBS 報導
桃園老字號大廠「宣布關門」！年底結束營業 他貼出公告哀嘆
Toyota最夯進口休旅下殺近30萬！免百萬就能入手
粿粿王子偷吃早被拍！ 資深狗仔爆「2女主角」提過離婚：一對挽回婚姻
連鎖港式餐廳驚爆「宣布破產」 6間直營店全關了
其他人也在看
90歲色翁伸鹹豬手遭求職女「夾腿抵抗」仍得逞！法院輕判理由曝
高雄劉姓老翁已高齡90歲，並於某協進會擔任理事長，然而他卻被控在辦公室內對著前來求職的A女上下其手，對方不從伸手遮擋，甚至夾緊雙腿，但劉翁還是強行觸摸私處，案經高雄高分院審理後，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，但考量他年事已高，因此從輕改判6個月易科刑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名56歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，持刀砍殺81歲母親，導致老母親倒在血泊中，當場失去生命跡象。救護車接獲報案，趕抵現場，因為傳出，有命案發生，天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍（圖／翻攝畫面）事發就在彰化鹿港，10月30日晚間10點左右，一名50多歲謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友在客廳聊天聲音過大，心生不滿，突然情緒失控，大聲咆哮趕人離開，同時還拿起除草用的鐮刀，攻擊80多歲母親，導致致母親全身多處刀傷，失血過多，當場沒有呼吸心跳。鹿港分局副分局長蔡肇駿：「經救護人員到場以後，確認已無生命跡象，本分局員警，當場依現行犯將謝姓男子逮捕，全案依傷害直系尊親屬罪，家庭暴力及毀損罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，並通報社政機關，相關單位介入處置。」悲劇! 8旬母勸架遭親兒狂砍 當場無呼吸心跳（圖／民視新聞）鹿港警分局接獲報案後，立即派員趕赴現場，將謝姓男子當場依現行犯逮捕，但詳細事發原因，作案動機，都還需由警方調查釐清。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍 更多民視新聞報導男清潔員上班第1天未訓練 駕車誤踩油門害死同事下慘曝迪士尼爆連環死亡事件！恐怖巧合曝光持刀砍母50多刀！彰化逆倫慘劇 老母勸阻兒子竟遭殺害民視影音 ・ 20 小時前
積蓄沒了!保險箱黏在窗台邊 竊賊竟闖入整箱抱走
南部中心／鄧山田、張可倫 高雄市報導高雄小港區發生竊案，一名80歲婦人回家發現，原本用黏著劑牢牢固定在磁磚上的保險箱，竟然整個被抱走，裡面有2條黃金項鍊，以及一張200萬定存單，遭竊總額240萬，婦人緊急向郵局申請定存掛失止付，只是，大門沒被破壞，竊賊是怎麼闖入的，家人懷疑竊賊已經觀察他們作息一段時間。附近沒有監視器，警方正擴大追查。80歲婦人把積蓄都放在保險箱內，結果全部被偷。（圖／民視新聞）被害婦人：「黏合劑黏著，被抱走啦，我還有東西放在上面，他（竊賊）還慢慢拿下來耶。」擺在窗簾旁邊的保險箱整個被抱走，磁磚上只剩下黏著劑痕跡，裡面放了80歲婦人的積蓄，全部被偷。保險箱竟然不翼而飛，住高雄小港的陳姓婦人，30號下午外出四個多小時，回家後，保險箱不見，裡面有兩條黃金項鍊，大約1兩重，鈔票、零錢，1萬多元，還有一張200萬元的定存單，共損失240萬。被害婦人女兒：「保險箱這麼大，像烤箱大小，就發現保險箱被抱走了。」被害婦人兒子：「他一定觀察我們作息不知道觀察多久了。」金融人員提醒，如果定存單遺失，務必辦理掛失才最保險。（圖／翻攝畫面）門有鎖，又沒有遭破壞痕跡，家人懷疑竊嫌已經盯上他們一陣子，只是保險箱體積不小，即便是小型的，也至少3、40公斤，直接搬走，實在誇張。附近監視器都沒有拍到嫌犯身影，警方擴大調閱監視器，要鎖定竊賊身分。小港分局偵查隊長凃欣安：「周邊路口監視器尚無有效畫面，鑑識人員已採集到相關跡證，送驗比對中。」只是大白天，被闖空門，婦人最擔心的，是她200萬的定存單，很怕被冒領，還好金融人員解釋，要冒領，其實沒這麼容易。金融人員：「有層層的關卡，除了存單必須是正本之外，那也必須要憑他原來的印鑑，臨櫃櫃台人員也會詢問說，來辦理的人跟本身存單所有人是什麼關係。」定存單遺失，需要本人攜帶身分證及原留印鑑，至原開戶銀行辦理掛失補發手續，並填寫申請書，雖然只要有辦理掛失，不至於被冒領，只是婦人當然還是希望這200多萬積蓄，能夠盡快找回。原文出處：積蓄沒了！保險箱黏在窗台邊 竊賊竟闖入整箱抱走 更多民視新聞報導台中婦人失聯一個月 警上門發現床邊陳屍現屍水蛆蟲林岱樺控網軍惡意攻擊！ 邱議瑩自曝「過去也受害」：務必詳查記憶體股淨比達歷史高標 達人：應視為景氣循環非成長股民視影音 ・ 1 天前
新北女遭噴辣椒水搶20萬金鍊 竟因分手少女慘被修理｜#鏡新聞
新北市永和區，上個月發生一起搶奪案！一名女子在路邊被噴辣椒水、毆打，身上配戴的金項鍊也被對方搶走，警方獲報後原本以為是隨機犯案，但追查後才發現，是被害人的前女友尋仇報復，經過專案小組追查，前天將所有嫌犯逮捕到案。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 22 小時前
酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87
即時中心／綜合報導新竹市竹光路在今（2）日上午11時許發生嚴重酒駕車禍！一名洪姓女駕駛酒後駕駛特斯拉轎車，疑未注意車前動態，撞上未依標誌橫穿馬路一對的老夫妻，現場血跡遍布。當地民眾立即報案，救護車趕抵現場時，老夫妻全身多處開放性骨折，當場失去生命跡象；經送醫後，75歲林姓婦人已不治身亡，80歲吳姓老翁仍在急救中。指出，老夫妻被撞到很遠的地方。據瞭解，洪姓女駕駛酒測值竟高達0.87，已遭警方帶回偵辦，將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。最新消息，請鎖定《民視新聞網》。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87 更多民視新聞報導加油要快！ 中油宣布：明起汽柴油各調漲0.3元及0.2元林佳龍紐約設宴「美方高官沒人來」？ 外交部4點駁斥：明顯謬誤操弄民調？林岱樺挨轟「要求支持者謊報年齡」 今親上火線澄清了民視影音 ・ 3 小時前
男違停遭盤查拒酒測! 與警僵持逾半小時"酒測值為0"
南部中心／綜合報導台南有一名男子，週五深夜臨停在路邊，卻遭到路過員警盤查，當時員警認為男子的車上有聞到酒味，要求對男子進行酒測，但這名男子卻堅持不願意配合，更認為自己已經給員警身分證了，雙方僵持超過半小時，但事後男子酒測值為0，員警也讓男子自行離去。男子指控警方違法盤查要求酒測，警方認為於法有據。（圖／翻攝畫面）員警站在車窗邊，不斷要求男子下車進行酒駕，但他就是堅持不願意配合，員警強調聞到酒味，認為是合理要求，但男子卻說他已經給了身分證，認為要求下車受檢，已經侵害人權，員警說如果堅持拒測，就要告知相關權利開罰，但男子也認為警方不放人，已經妨害他的權利，這起事件起因於警方發現這輛轎車違停上前盤查，員警聞到酒味，但男子卻堅持拒測，雙方僵持超過半個小時。男子指控警方違法盤查要求酒測，警方認為於法有據。（圖／翻攝畫面）台南警第一分局莊敬所長張許世賢指出，「經查發現該車內疑似有酒味，遂要求該車駕駛男子下車接受酒測，後續告知酒駕及拒絕酒測相關規定，該男始下車配合。」，警方強調根據警察職權行使法第八條，員警當下認為聞到酒味，可以要求進行酒測，最後男子終於進行酒測，數值是零，不少民眾就覺得，既然沒喝酒，幹嘛怕酒測。律師認為警方當下的要求符合相關規定。（圖／民視新聞）其他民眾認為，「我覺得該酒測就酒測吧，酒測很快啊，還是有點扯啊，因為就酒測而已嘛。」，也有人說，「沒有喝酒就讓警察測沒關係，會覺得這樣沒什麼必要。」，律師梁家瑜認為，「可能警察認為犯罪行為人，或犯罪嫌疑人他的身上有酒味，即將導致這個危害，所以實施酒測的行為，應該是符合法律規定的。」律師認為警方當下的要求，應該是符合相關規定，只是男子違停還是事實，最終還是被告發後，警方就讓他離去。原文出處：男違停遭盤查拒酒測！ 與警僵持逾半小時酒測結果曝光 更多民視新聞報導牛肉堡惹禍？觀眾帶漢堡影城拒賣票 消保官：影城全面禁外食恐違法持刀砍母50多刀！彰化逆倫慘劇 老母勸阻兒子竟遭殺害中國男「酒駕逃逸」慘了！辯稱「這1句」判刑結果出爐民視影音 ・ 22 小時前
街頭攻擊！女遭噴辣椒水.毆打拖行 20萬金鍊被搶
新竹市 / 綜合報導 新北市永和區上個月14日，一名范姓女子遭人當街噴辣椒水、揮拳攻擊，並搶走脖子上價值20萬的金項鍊。警方追查，發現這案件並非隨機搶劫，而是感情糾紛！當事人接獲友人哭訴，便指使另兩名犯嫌，教訓范姓女子。動手的劉嫌犯案後，不只將金鍊變賣換現，還多度變裝、製造斷點躲避追緝，連同共犯張嫌訊後收押，教唆的江嫌則以6萬交保。黑衣女子正在路口等紅綠燈，這時一名男子，從她背後悄然靠近，冷不防對她噴灑辣椒水，還將她撂倒在地拖行，女子激烈反抗，但還是不敵一個大男人的力氣，頭部多處挫傷，脖子上價值20萬的黃金墜鍊，也被搶走。事發在上個月14日，新北市永和區福和路，附近就是學區，光天化日之下發生攻擊事件，也嚇壞附近民眾，附近目擊業者說：「(一開始)只是覺得那個父親打人實在是太兇了，那時候才喊了第一句救命，然後我才知道，喔是一個女孩子，那時候她倒在地上，他又再補了她2至3拳之後，就往那個地方，插著口袋就往那個地方跑了。」新北市永和分局執勤員警說：「警察，不要動。」檢警迅速掌握情資，逮捕動手男子，原以為是一起隨機搶奪案，深入追查發現，被打的范姓女子跟人有感情糾紛，對方向江姓男子哭訴，在江嫌的教唆下，張嫌提供做案道具，劉嫌則負責動手，他先在路邊攻擊，當時是灰帽灰衣，隨後搭小黃到捷運站換乘，人到松山時，已經變裝成白帽黑衣，企圖製造斷點躲避查緝。新北市警局永和分局偵查隊長李翊凡說：「迅速逮捕行凶嫌犯，並擴大追查幕後教唆共犯，並擴大追查幕後教唆共犯。」動手的劉嫌表示金鍊已經變現，和共犯張嫌訊後遭收押禁見，教唆的江嫌則以6萬交保，根據了解這3人供稱，純粹情義相挺幫忙出氣，但用錯方式反讓自己觸法送辦。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
不只普發1萬！勞保局「15筆錢」11月底全數入帳 最高可領近10萬
普發現金1萬即將上路，最快11月12日入帳。此外，根據勞保局行事曆指出，在11月份陸續發放國民年金保險生育給付等15筆津貼，其中國民年金保險喪葬給付符合資格者，最高可領近10萬元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭
即時中心／温芸萱報導高雄大寮區黃姓女子前（29）日晚間申請保護令後，剛離開派出所即遭前夫洪男尾隨攻擊，洪男持滅火器及鐵製畚箕猛砸黃女頭部，造成黃女重傷送醫。洪男行凶後15分鐘自行投案，警方依殺人未遂、傷害及違反家庭暴力防治法移送檢方偵辦，檢方聲押獲准。高雄大寮區29日晚間發生一起駭人案件，一名黃姓女子剛到派出所聲請保護令，不料才離開不久，就遭前夫持滅火器與鐵製畚箕狠砸頭部，黃女頭部受到重創、血流不止，送醫搶救後仍傷勢嚴重。警方調查，59歲洪姓男子與54歲黃姓女子為離婚關係，雙方仍在同一處工作，疑因工作瑣事爆發口角，當天下午曾發生拉扯衝突，警方趕到時雙方已分開，黃女並到派出所申請保護令及提告傷害。然而警方受理完案件後不到兩小時，晚間7時24分便接獲報案，指大寮區民揚街有打架事件，員警趕抵現場，發現倒臥血泊的黃女，頭部撕裂傷明顯，兇嫌正是她的前夫洪男。洪嫌犯案後駕車逃逸，但僅15分鐘後即於晚間7時40分主動前往派出所投案。警方調閱監視器畫面，確認洪嫌尾隨黃女返家後持滅火器猛擊，再用鐵畚箕攻擊頭部。全案訊後，警方依傷害、殺人未遂及違反《家庭暴力防治法》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢方考量犯案手段兇殘、再犯之虞重大，向法院聲請羈押，經法官裁定收押。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭 更多民視新聞報導吳怡農肩關節唇撕裂傷 今帶傷赴中央黨部交表「爭選台北市長」再對決蔣萬安還在抝？稱普丁不是獨裁者挨轟 鄭麗文：他是一票一票選出來的「廚餘湖」現形！台中掩埋場滲流恐波及烏溪 王婉諭：盧秀燕停止閃躲民視影音 ・ 1 天前
誇張! 疑＂噪音糾紛＂女鄰居失控拿鐵片.磚頭丟人濺血
中部中心／張喬羿、李柏瑾台中市爆發見血衝突！一名女子疑似不滿，隔壁店家機具運轉聲，也不滿老闆提醒她播放的佛經聲音過大，竟失控拿磚頭及鐵片丟人，導致鄰居頭部受傷縫4針。根據了解，當事人在4月份，就曾半夜拿菜刀砍站牌，如今又因為傷人事件，遭警方送辦。粉衣女子，不斷重複動作，蹲下，又起立，每一次都飛來，不同武器，一手拿著水桶，另一手開始丟東西，先是磚頭，再來是一塊大鐵片，不偏不倚的削到老闆頭部，互控"噪音"起衝突! 女鄰居持磚頭.鐵片砸人 被害者縫4針（圖／翻攝畫面）緊急送醫後，一共縫了四針，不過到底是多大的糾紛，要這樣，失控動手？疑似因為不滿被提醒佛經聲音過大，女鄰居竟拿鐵片攻擊人，不過糾紛，不只這次，也不只這戶，就連附近社福機構，也曾經受害。磚頭.鐵片都拿來丟人! 鄰居疑噪音糾紛驚爆濺血衝突（圖／民視新聞）根據了解，這名女住戶，已經住在當地幾十年，先前才因為不滿公車站牌設立在自家門口，深夜拿著菜刀，砍站牌出氣躍上新聞版面，但這次甚至還對人動手、出口謾罵。雖然事後受傷老闆，並未提告，不過警方表示，一樣會依社會秩序維護法處理。情緒不穩，失控傷人，只能說，千金難買有緣好鄰居。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：誇張! 疑＂噪音糾紛＂女鄰居失控拿鐵片.磚頭丟人濺血 更多民視新聞報導北投知名社區有"惡鄰" ! 砸門又製造噪音9歲男童持刀刺死母親！ 臨終前她淚喊：來抱我最後一次嬤報警孫女婿上門堵人 警拔槍遭嗆:有牌流氓民視影音 ・ 1 天前
「泉柿原味」泰安溫泉暨甜柿推廣活動 山林泡湯甜柿放送好康抽獎遊戲體驗
苗栗縣「泰安溫泉」參加交通部觀光署舉辦的「二0二四-二0二五台灣好湯-金泉獎」評選活動，為台灣十九大溫泉區中榮獲「十泉十美獎」最高殊榮，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎（優等）」及「五大優質服務好湯獎（優等）」共計四項獎項，是優質的碳酸氫鈉泉，更有「美人湯」之稱號，為擴大行銷宣傳效益，苗栗縣政府文化觀光局攜手內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、苗栗縣泰安鄉公所及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會共同舉辦溫泉季X泰安甜柿推廣活動，將於十一月一日上午十時在苗栗縣泰雅原住民文化產業區辦理開幕式，誠摯邀請大家來泰安泡湯、嚐美食、賞山林美景，進行一場療癒身心的旅行。活動延續去年以「泉柿原味」為主軸，為今年泰安溫泉季、泰安甜柿揭開序幕，推出「住」「柿」大吉活動-「溫泉住宿我送 ...台灣新生報 ・ 1 天前
人間悲劇！ 逆倫弒母、醉駕肇逃2／瑪莎拉蒂撞騎士車頭全毀 女騎士一度昏迷緊急送醫
台南永康今（2日）凌晨五點多發生嚴重車禍，一輛瑪莎拉蒂撞上一部機車造成48歲林姓女騎士當場昏迷，好在送醫之後沒有大礙，車禍也波及三輛停放路邊的汽車，但是肇事駕駛卻在案發後帶著女伴步行逃離現場，完全不顧騎士傷勢，行徑相當冷血。詭異的是，25歲女伴後來不明原因又回到現場，車禍為何會發生以及駕駛身分，她辯稱喝醉了都不知道。鏡新聞 ・ 3 小時前
醫奉35／林靜芸：林芳郁從不放棄任何病患
第卅五屆醫療奉獻獎昨舉行頒獎典禮，前衛生署長林芳郁以推動「到院前緊急救護制度」（ＥＭＴ）奠定台灣急救體系根基，獲頒「特殊...聯合新聞網 ・ 10 小時前
桃園客運司機毆高中生遭起訴 檢揭「二度解職」黑歷史
22日在桃園市，因為懷疑學生上車投錢不足，遭羞辱後當街對學生動手的的客運劉姓司機，後續檢方火速偵結起訴，檢方調查發現，這名劉姓駕駛過去就曾因為態度不佳、駕駛行為違規等原因兩度遭公司解職，但他仍不思悔改...華視 ・ 1 天前
為了2萬元！ 惡男「饅頭」綁25歲女 剃髮逼喝毒
一名綽號「饅頭」的27歲張姓男子，販毒，指派25歲女子 去交易，卻懷疑她私吞2萬元，去年找來 女子 與 19歲林姓前女友，將她綁到汽車旅館囚禁3小時，亂剃頭髮，還逼喝毒咖啡，手段相當殘忍。 #販毒#綁25歲女子#2萬元#囚禁東森新聞影音 ・ 1 小時前
巧合？復興空難罹難者遲未尋獲 拜土地公後有如神助
是巧合還是奇蹟？消防隊員執行搜救任務陷入瓶頸時，資深人員常找當地土地公「幫忙」。2015年復興航空班機自台北市松山機場起飛隨即在基隆河墜毀，當時動員台北市、新北市消防隊員前往搜救，成功救回15名生還者。但搜索8天都未找到最後一名罹難者，現場指揮官、時任新北市消防局第六大隊副大隊長蔡志鴻決定帶隊前往當自由時報 ・ 8 小時前
接住鏟子超人！衛福部暖推安心方案：1年內「每人可3次免費心理諮商」
接住鏟子超人！花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，災害自9月23日發生至今，第一線救災人員與投入災區復原工作的志工，身心承受高度疲憊與情緒張力，甚至可能影響後續生活。考量救災時的疲憊與情緒張力，可能造成失眠與情緒低落等狀況，衛福部今（1）日起不限年齡、從寬認定志工身分，提供1年內3次免費諮商服務。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
狗狗跌落海邊懸崖 美消防員英勇垂降 救援直擊
美國舊金山一隻寵物狗近日與別的狗狗在海岸公園玩耍時，不小心跌落懸崖，並在陡峭岩壁上受困超過20分鐘，消防單位獲報立刻出動，以無人機確認狗狗的位置後展開救援。 救援人員垂降而下，將安全帶繫在重約18公斤的狗狗身上，隨後緩慢地以繩索拉回頂部，成功獲救，並與主人團聚。據消防人員表示，狗狗得救後非常高興，對每個人搖尾巴還給親親。 這起事件發生在方斯頓堡（Fort Funston）海岸公園，當地懸崖與海灘落差可達約60公尺。由於狗狗對環境不熟，疑似踩到植被滑倒而失足墜落。消防部門提醒，該地地形陡峭，他們經常在此執行救援任務，呼籲民眾帶寵物前往時務必使用牽繩，以策安全。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
提300萬釣面交！ 車手驚覺有埋伏 棒打警搶錢逃逸
台北市 / 綜合報導 有民眾發文，昨(30)日下午在台北市中山區直擊搶案，還有一群好心人聯手壓制犯人，但事後發現是警方埋伏要逮捕面交車手！一名被害人先前被騙30萬向警方報案，警方請他約車手出來面交，被害人提了三百萬，沒想到面交時，車手發覺有異，三名同夥拿了錢開車逃逸。雖然四人陸續落網，但三百萬鉅款至今下落不明。員警埋伏在柱子後，下一秒人行道上一陣混亂，黑衣車手在壓制前的最後一刻，將包包死命往前扔，另一人持球棍衝出來，直接往員警身上打，之後搶走包包，上車後連車門都沒來得及關，油門一踩逃離現場，從另個角度看，車手將員警撞倒，一旁的灰色轎車接著開走，兩名員警因此掛彩，驚險過程民眾一度以為是搶案。目擊民眾說：「有民眾在說是不是搶劫，可是又不太像，我們那時以為是，類似像暴力討債，所以我們就趕快有同仁就趕快報警，他(車手)被壓倒在地之後，他就有被上銬，那我們才發覺好像跟我們想像的不太一樣。」事發生在昨日下午四點多台北市中山區民權東路，被害人被詐騙30萬報案，警方要被害人再約面交埋伏，被害人提領三百萬，面交時車手發現行跡敗露，把錢丟給同夥逃竄，目前4名嫌犯全被逮，唯獨現金下落不明。車手當場被逮，而他早先一步丟出的袋子，裡面裝的300萬全部是真鈔，警方連夜追查在新竹找到車子，有球棒有槍枝，但怎麼找就是找不到300萬現金，這下被害人更傻眼了。資深刑警說：「一般來說基於安全考量會使用假鈔來交易，也就是跟真鈔一模一樣的玩具紙鈔來交易，避免發生危險。」先前警方有建議，是否換成一半假鈔，但最後還是全真鈔上陣，沒想到在眾目睽睽下，錢被搶走，如今警方只能多加把勁扳回一面。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
不倒騎士向前行 84歲抗癌鬥士挑戰10天環台
（中央社記者陳婕翎台北2日電）鳴槍聲響，10天單車環台之旅啟程，今天在台北馬偕醫院前奮力踩下踏板的50人，是一群「不倒騎士」，從40到84歲涵蓋老中青三代抗癌英雄與家屬，不畏陰雨綿綿，用行動傳遞希望。中央社 ・ 56 分鐘前