長河人力跨界永續！移工仲介結合碳盤查 打造「人力＋碳數據」雙引擎服務

【警政時報 包克明／臺北報導】面對國際供應鏈減碳壓力與產業缺工問題，企業同時遭遇「缺人」與「缺碳數據」的雙重挑戰。專營外籍移工與跨國人力仲介的「長河人力」今(30)日宣布與關係企業「長河永續」啟動戰略整合，推出市場首見的「移工＋碳盤查」雙引擎服務，協助客戶在穩定人力的同時，也能快速補齊碳管理需求，成為製造業永續轉型的重要助力。

長河總經理表示，我們不只是把外籍移工帶進工廠，我們更希望看到客戶的工廠能永續經營。(記者翻攝)

隨著歐盟CBAM（碳邊境調整機制）上路及國際大廠對綠色供應鏈的要求日益嚴格，台灣製造業正面臨「缺人」與「缺碳數據」的雙重考驗。深耕桃竹苗地區、專營外籍移工及跨國人力仲介的長河人力，以「懂產線的人力夥伴，更懂如何幫你減碳」的態度提出最專業的服務。

專屬「綠色通道」優先輔導，目前市場上碳盤查顧問一位難求，長河人力的簽約客戶將享有長河永續顧問團隊的「優先排程權」。(記者翻攝)

長河人力長期服務製造業，深知客戶在趕出貨的同時，往往無力應對繁雜的碳盤查（ISO 14064-1）或產品碳足跡（ISO 14067）要求。

長河總經理表示，「我們不只是把外籍移工帶進工廠，我們更希望看到客戶的工廠能永續經營。許多客戶技術很好，卻因為『碳』的問題卡關，導致訂單流失。長河希望透過集團資源的投入，成為客戶最堅強的後盾，讓客戶只要專注生產，剩下的『人』與『碳』的問題，都交給長河體系來解決。」

長河人力因長期派駐雙語人員與移工在廠內，對客戶的生產流程、機台配置及人員運作極為熟悉。(記者翻攝)

為了落實與客戶「共生共榮」的企業理念，長河人力特別針對現有合作夥伴及新簽約客戶，推出獨家的整合服務方案。專屬「綠色通道」優先輔導，目前市場上碳盤查顧問一位難求，長河人力的簽約客戶將享有長河永續顧問團隊的「優先排程權」。確保客戶在面對國際買主的急單需求時，能以最快速度提出合規的碳數據報告，不被供應鏈淘汰。

現場優勢轉化為效率。長河人力因長期派駐雙語人員與移工在廠內，對客戶的生產流程、機台配置及人員運作極為熟悉。這項「現場優勢」能大幅降低碳盤查過程中的溝通門檻，讓數據收集更精準、更不干擾產線運作。

凡是長河人力長期配合的企業夥伴，委託執行碳盤查或碳足跡專案時，將享有優於市場行情的專屬回饋價。我們希望用實質的行動，減輕中小企業轉型的成本壓力。「在未來的製造業生態中，人力資源與永續發展是密不可分的。」長河永續執行長強調，這項結合是為了讓長河的客戶在市場上更具競爭力。

透過長河人力與長河永續的強強聯手，他們提供的不僅是穩定合法的勞動力，更是進入全球綠色供應鏈的入場券。長河致力於打造一個互利共生的生態圈，協助台灣製造業在國際舞台上站穩腳步，共創永續獲利的未來。

長河人力專注於外籍移工引進與跨國人力仲介服務，以專業、合法、熱忱的服務精神，協助企業解決缺工難題，是製造業最信賴的人力資源夥伴。關於長河永續，專注於協助企業進行溫室氣體盤查、產品碳足跡計算及永續供應鏈。

