長治鄉長拚連任 再戰泛綠勁敵

明年屏東縣長治鄉長寶座之爭備受矚目，無黨籍鄉長吳亮慶（左）表態拚連任，民進黨籍鄉民代表邱佳娟（右）也稱「要再拚一次」。（本報資料照片）

明年屏東縣長治鄉長選戰備受矚目，無黨籍鄉長吳亮慶表態拚連任，民進黨籍鄉民代表邱佳娟也稱「要再拚一次」，去年鄉長補選2人交鋒僅差79票，若雙方確定參選將又是場拉鋸戰，也被視為綠營地方派系整合與否的一大看點。

去年7月27日，長治鄉長補選投票，最終由吳亮慶以79票微小差距，險勝民進黨徵召的邱佳娟，由於吳曾是民進黨員，因此這場選舉也被視為泛綠分裂、甚至是民進黨地方派系整合失敗的例子，而相同戲碼可能又將於明年大選再上演一次。

吳亮慶曾以民進黨籍身分擔任多屆屏東縣議員，但在第20屆縣議員就職並選正副議長時跑票，他把議長票投給無黨籍鄭清原、副議長票則投廢票，並直嗆：「是我開除民進黨！」當時的他說，屏東的民進黨已經沒有當初的精神了，不值得再參加，反正他選舉從來沒在靠黨的。

之後，吳亮慶因當選無效官司定讞，被解除縣議員職務，而後他改投入長治鄉長補選，對上民進黨傾全力輔選的邱佳娟，他以雄厚基層實力，成功延續他的政治生命，但過程並不輕鬆，也為他明年拚連任帶來不小壓力。

地方人士指出，長治鄉是客家鄉，分為長興、德協、繁華3大區，前2區是客區、後者為閩區，換言之，長治鄉客家人占三分之二、閩南人占三分之一，所以歷任很少有閩南鄉長成功連任，這一點吳就較邱吃虧一點，也因此吳在上任後很重視閩客情結的化解。

且去年補選，吳、邱不僅票數差距小，投票率還不高、僅4成，而明年是大選年，投票率勢必衝高，屆時變數會很大，再者，論資歷邱雖比吳淺，但論資源可能已經不分上下，加上雙方都勤跑基層，擁有一定基本盤，選情激烈。

地方人士認為，以目前「表態狀況」來看，這將又是一場檢視綠營地方派系能否整合成功的選舉，待國民黨人選表態後，是否影響吳、邱布局，也值得觀察。