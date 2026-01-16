長源醫院鹿港歷史影像館彩繪壁畫修護 開放近距離觀察文物保存技藝

▲名襄文化總修護師李志上為長源醫院一進牆面壁畫進行定期檢修©雄本老屋規劃有限公司

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】歷史建築「長源醫院—鹿港歷史影像館」為期三個月的彩繪壁畫保存計畫，近日順利完成。營運方「雄本團隊」攜手專業修復團隊「名襄文化」，針對診察室內百年壁畫，進行系統性健檢與維護。前期特別邀請大木作師傅拆卸部分壁畫，並由泥作匠師重整牆體防潮層，透過劣化狀況分析、現地清潔加固與全程圖文紀錄，將檢修過程轉化為涵蓋歷史、匠藝與記憶的流動敘事。

▲長源醫院第三代屋主許蒼澤夫人－施秀香女士（右一）與館長白于均（右二）一同檢視修護成果©雄本老屋規劃有限公司

廣告 廣告

長源醫院曾為鹿港名醫許讀醫師守護地方居民的診所，一進診察室內的彩繪壁畫，為 1923 年由地方知名畫師郭新林與書法家王席聘留下的珍貴傑作。然而，受鹿港潮濕氣候影響，畫背磚牆水分滲漏、拱起後推擠前方木板結構，加之白化現象（鹽分結晶）的產生，導致壁畫層起甲、粉化等情形。

▲訪客駐足記錄壁畫細節©雄本老屋規劃有限公司

針對受損尤為明顯的作品《琴鶴歸家》，修護師協同大木作師傅將畫作面板連同門框卸除，深入背側肌理，逐一汰換受潮腐朽的木骨架；同時，泥作匠師介入加強防潮處理，從根本阻絕水氣侵蝕。在清潔與加固階段，團隊細心拭去表層粉末，運用滲膠技法配合物理性重壓，將浮起的顏料層一小塊一小塊地撫平歸位。修護期間，許震唐攝影師全程以鏡頭記錄，雄本團隊則隨側進行文字梳理，將修復細節轉化為詳實的「病歷」，作為老屋日後長期照護的基礎。

本次檢修計畫的一大特色在於其「開放性」，選在常設展間參觀動線一側進行，允許民眾近距離觀察修護師埋首於細節的職人身影，讓看似遙遠的文物維護專業成為觸手可及的具體行動。此外，館方更策劃了「工藝尋寶」工作坊，由名襄文化李志上總修護師帶領參與者動手實作，將保存知識轉化為可親近的體驗課程。

如今，《琴鶴歸家》已重新回到熟悉的牆面。來訪賓客若細心觀察，會發現壁畫周邊替換的新構件保留了原始木料色澤，未塗上與舊作相同的漆色。清晰可見的新舊介面，讓觀者能一眼辨識出何者為歷史痕跡，何者為當代守護的證明。隨著修護計畫告一段落，長源醫院—鹿港歷史影像館邀請大眾再次走近牆面、細看時光縫隙，在新舊交融的空間裡，感受歷史建築如何優雅地走入當代日常。

長源醫院－鹿港歷史影像館參觀資訊

開館時間：10:00－17:30（週一休館，遇國定假日則照常開館）

場館地址：彰化縣鹿港鎮中山路 194 號

參觀資訊：全票100元，優待票50元（學生、6-12歲之兒童、Boven會員可折抵消費50元），免票（戶籍地區設於鹿港民眾、未滿6歲學齡前兒童、年滿65歲以上長者、身心障礙者及陪同者一位）