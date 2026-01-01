長澤雅美元旦報喜 嫁新銳導演福永壯志

長澤雅美出道26年擁有多部代表作，圖為《消失的豪門妻》劇照。（資料照片）

38歲日本女神長澤雅美因《求婚大作戰》、《在世界的中心呼喊愛情》等作品廣為觀眾所知，1日適逢新年的第一天，她無預警宣布「已完成結婚登記」喜訊，對象是大她5歲的新銳導演福永壯志，不過2人並未合作過，因此外界看到後相當驚訝，不少男粉絲更是心碎不已。

長澤雅美除了透過公司「東寶藝能」發布結婚公告外，也親自發表聲明，並附上親筆簽名，內容寫道：「關於私事，深感惶恐，在此向大家報告，我已與電影導演福永壯志先生完成結婚登記，今後將在彼此扶持之下，珍惜每日生活，一步一步、踏實地走過未來人生，雖然我們仍有許多不成熟之處，但若能繼續得到大家溫暖的守護，將不勝感激。」

不少網友好奇擄獲女神芳心的福永壯志到底何方神聖，據日媒報導，他今年43歲，出生在北海道，畢業於紐約市立大學布魯克林學院電影系，首部長篇電影《放開我的手》便入選柏林影展，也曾是《幕府將軍》第7集的導演，推測2人應是透過山田孝之與齋藤工的牽線認識。

長澤雅美過去曾和「嵐」成員二宮和也、伊勢谷友介、RADWIMPS主唱野田洋次郎交往，還曾和作家Lily Franky（中川雅也）大談4年父女戀，如今終於有了一起共度下半生的對象，粉絲也開心送上祝福。