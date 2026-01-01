長澤雅美元旦宣布結婚！ 嫁大5歲電影導演

長澤雅美宣布結婚。（圖／東寶藝能官網、長澤雅美官方X）

日本知名女星長澤雅美於今（1）日元旦正式宣布與電影導演福永壯志登記結婚，並盼望大家能給予溫暖的眼光看待，掀起演藝圈震驚。

長澤雅美所屬經紀公司東寶藝能今日中午在官網發布「長澤雅美結婚公告」指出，「謹此向各位報告，長澤雅美已完成婚姻登記。突如其來的消息，深感抱歉，懇請大家能溫暖守護。今後也請繼續支持長澤雅美。」

長澤雅美本人也同步透過書面聲明向外界證實喜訊，並附上親筆簽名。她表示，「因為是私事，感到相當惶恐，但仍想向大家報告，我已與電影導演福永壯志先生完成登記。未來我們將彼此扶持，珍惜每天的生活，一步一腳印地走過人生。雖然我們仍不成熟，但希望大家能繼續溫暖地守護我們。」

廣告 廣告

38歲長澤雅美1987年6月3日出生於日本靜岡縣，2000年奪下第5屆「東寶灰姑娘」選拔賽冠軍後踏入演藝圈，活躍於電視劇與電影領域。2003年以電影《機器人大賽》首次擔任主演，並獲得第27屆日本電影學院獎最佳新人演員獎；其後又以《在世界的中心呼喊愛情》拿下第28屆日本電影學院獎最佳女配角獎及話題獎，演技備受肯定。代表作品還包括《淚光閃閃》、《草食男之桃花期》、《海街日記》、《信用詐欺師JP》以及《母子情劫》等。

43歲福永壯志則出生於北海道，2003年前往美國學習影像製作，曾以紐約為據點展開創作活動，2019年回到東京發展。其首部長篇電影《利比里亞的白色之血》入選柏林影展全景單元，備受國際關注。近年亦執導多部影集作品，包括《SHOGUN 將軍》第7集、《Tokyo Vice》第二季第5、6集，以及預計於2026年推出的《12 12 12》第5、6集。

（圖／東寶藝能官網）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

砸39萬打醫美針「嘴歪臉紫」！她崩潰求助結局超展開 記者全傻眼

250元二手包驚見「隱藏寶物」！她伸手摸到這條 賣出爽賺150倍

差36歲爺孫戀掰！75歲男星「被戴綠帽」認了 未婚妻早已結婚有家庭