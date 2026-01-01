長澤雅美元旦宣布結婚！ 嫁大5歲電影導演
日本知名女星長澤雅美於今（1）日元旦正式宣布與電影導演福永壯志登記結婚，並盼望大家能給予溫暖的眼光看待，掀起演藝圈震驚。
長澤雅美所屬經紀公司東寶藝能今日中午在官網發布「長澤雅美結婚公告」指出，「謹此向各位報告，長澤雅美已完成婚姻登記。突如其來的消息，深感抱歉，懇請大家能溫暖守護。今後也請繼續支持長澤雅美。」
長澤雅美本人也同步透過書面聲明向外界證實喜訊，並附上親筆簽名。她表示，「因為是私事，感到相當惶恐，但仍想向大家報告，我已與電影導演福永壯志先生完成登記。未來我們將彼此扶持，珍惜每天的生活，一步一腳印地走過人生。雖然我們仍不成熟，但希望大家能繼續溫暖地守護我們。」
38歲長澤雅美1987年6月3日出生於日本靜岡縣，2000年奪下第5屆「東寶灰姑娘」選拔賽冠軍後踏入演藝圈，活躍於電視劇與電影領域。2003年以電影《機器人大賽》首次擔任主演，並獲得第27屆日本電影學院獎最佳新人演員獎；其後又以《在世界的中心呼喊愛情》拿下第28屆日本電影學院獎最佳女配角獎及話題獎，演技備受肯定。代表作品還包括《淚光閃閃》、《草食男之桃花期》、《海街日記》、《信用詐欺師JP》以及《母子情劫》等。
43歲福永壯志則出生於北海道，2003年前往美國學習影像製作，曾以紐約為據點展開創作活動，2019年回到東京發展。其首部長篇電影《利比里亞的白色之血》入選柏林影展全景單元，備受國際關注。近年亦執導多部影集作品，包括《SHOGUN 將軍》第7集、《Tokyo Vice》第二季第5、6集，以及預計於2026年推出的《12 12 12》第5、6集。
看更多 CTWANT 文章
砸39萬打醫美針「嘴歪臉紫」！她崩潰求助結局超展開 記者全傻眼
250元二手包驚見「隱藏寶物」！她伸手摸到這條 賣出爽賺150倍
差36歲爺孫戀掰！75歲男星「被戴綠帽」認了 未婚妻早已結婚有家庭
其他人也在看
曹西平猝死遺體相驗！乾兒子Jeremy低調現身殯儀館 他：會先辦好後事
29日深夜，資深藝人曹西平猝死家中，享壽66歲。今（30日）下午，檢察官前往新北市立殯儀館相驗，曹西平的乾兒子（JEREMY）也抵達殯儀館，。起初曹的家屬不願出面料理後事，而歌手龍千玉是曹西平三哥的前妻，透過這樣一層關係，才將曹西平的後事交給Jeremy處理，不過警方指出，由於乾兒子Jeremy非血親，因此還是要經過司法相驗，才能發還遺體。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到
娛樂中心／綜合報導天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 10
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 1 天前 ・ 17
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 43
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者
75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 2 天前 ・ 11
出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫
韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：早起儀式就是拉伸運動與刮痧消腫崔秀英非常重視晨間的身體喚醒，這也是她從少女時代維持至今的習慣。拉伸習慣： 每天起床第一件事就是運動，若沒約團員去健身房，也會在家使用瑜伽球與彈力帶進行全身拉筋伸展。刮痧按摩： 伸展後會利用按摩...styletc ・ 2 天前 ・ 3
告別2025年！黃國昌大秀肌肉發「明年繼續練」健身紀錄片喊：做就對了
民眾黨主席黃國昌近期健身有成，今（31日）適逢2025年最後一天，黃國昌在臉書上發布《明年，繼續練》影片，並表示，這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，「Do the best」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 50
張惠妹新年飆唱1.5hr「13首歌單一覽」 台東跨年封神網見總導演：難怪
金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，把跨年晚會當成個人演唱會，在「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」嗨唱，飆唱14首歌曲，將近快1個半小時的演出，線上觀看人數一度超過28萬人。網友大讚今年台東縣的跨年晚會，一見到總導演正是張惠妹，直呼「難怪精彩」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
48歲何妤玟不藏了！好姊妹牽線進軍電影圈 「超狂新身分」曝光
48歲何妤玟離婚恢單後積極拓展新領域，不僅推出寫真，如今更宣布進軍電影圈。電影《空姐復仇記》昨（29）日於台北鉅星匯國際宴會廳盛大舉辦殺青宴。該片集結李維維、劉倩妏、廖家儀、陳尚澤、王自強等實力派陣容，目前已進入最後特效階段，並正式宣布將於明年（2026年）2月底春天上映。現場除了慶祝拍攝圓滿完成，首度擔任製片的廖家儀更帶著好姊妹何妤玟、李維維驚喜同框，分享拍攝背後的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
獨家／陳芳語又戀愛了！曬親密照摟抱高帥男 經紀人回應了
歌手陳芳語（Kimberley）疑似迎來新戀情！與血肉果汁機鼓手彥文（陳彥文）分手約5個月後，她近日在社群平台曬出多張生活照，其中一張與高挑男子的親密合影意外曝光，立刻引發外界揣測是否已悄悄展開新戀情，對此她本人僅以偷笑表情符號回應，經紀人也未正面否認，態度耐人尋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
我本來很討厭曹西平！ 苦苓打破沉默認錯道歉
66歲資深藝人曹西平出道40多年，向來有話直說、風格嗆辣，29日傳出過世消息，作家苦苓特別發文以「我本來很討厭曹西平」，現在他認錯，不應該用僵化成見、狹隘觀點看待別人，盼曹西平一路好走，擺脫千般煩惱。苦苓表示，偶爾在電視上看到曹西平，認為他不是在跟人爭吵、當面罵人「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話自由時報 ・ 1 天前 ・ 64
超狂！蔡依林大巨蛋「出現3層樓高公牛」 砸9億台幣帶12萬粉嗨3晚
蔡依林30日帶著「PLEASURE」世界巡演唱進大巨蛋，是她出道26年的大巨蛋初體驗，她用五大故事章節，結合六大奇幻華麗場景，一開場就震懾全場，用3層樓高的巨型公牛繞場，宛如一場4萬人慶典，她也實現聽歌會上想把演唱會變成樂園的奇想，共有20隻奇幻混種動物傾巢而出，光這些巨型動物就花費1.7億台幣，而她演唱會總共投入9億台幣，帶著3場12萬粉絲連嗨3晚。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 117
蔡依林「站巨蟒頭頂開唱」 影后謝盈萱看傻驚呼：已經不只是演唱會！
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會昨（30）日晚間登場，不僅開場出現一頭3層樓高的金牛，讓現場驚呼連連，之後蔡依林騎在一條30公尺長、10公尺高的巨蟒上繞場大巨蛋熱唱，全場更是嗨翻，親臨現場的影后謝盈萱也看傻，忍不住驚呼「怎麼辦到的！？」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 8
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15