長澤雅美元旦閃婚嫁電影導演福永壯志 親筆吐心聲：一步一步走向未來

日本女星長澤雅美。（圖 / 摘自長澤雅美官方X）

日本女星長澤雅美婚了！她今天透過經紀公司東寶藝能官方網站宣布結婚喜訊，對象為電影導演福永壯志。消息一出，立刻引發各界討論，也成為新年日本演藝圈最受矚目的話題之一。

經紀公司東寶藝能於官網刊登「長澤雅美 結婚的報告」，表示雖然是突如其來的發表，仍希望外界能溫暖守護，並請大家今後繼續支持長澤雅美。隨後，長澤本人也透過親筆署名的書面聲明向外界報喜，坦言已與福永壯志完成結婚登記。

長澤亞美在聲明中表示，未來將珍惜每天的生活，彼此扶持、一步一步踏實前行，雖然兩人仍不成熟，但希望能在大家的守護下繼續努力。網友與粉絲紛紛獻上祝福，祝賀她邁入人生新階段。