長澤雅美剛宣布結婚就「承受巨大精神壓力」 經紀公司怒發聲：媒體嚴重侵犯隱私

日本38歲女星長澤雅美在元旦宣布婚訊後，引發外界關注，沒想到喜訊曝光不到一週，長澤雅美經紀公司「東寶藝能」今（4）日就發表聲明，表示，日本部分媒體已經嚴重侵犯長澤雅美的隱私，呼籲媒體不要過度打擾長澤雅美，「如果這種行為繼續下去，公司將不得不考慮採取適當措施」。

長澤雅美今年元旦宣布婚訊，與43歲知名電影導演福永壯志結婚，消息一出震撼日本娛樂圈。不過，長澤雅美所屬經紀公司「東寶藝能」今（4）日透過聲明指出，日本部分媒體出現過度採訪的情況，嚴重侵害長澤雅美的隱私。

聲明中提到，媒體的採訪行為，已讓長澤雅美還有身邊的伴侶、家人與朋友，造成了巨大的精神壓力和恐懼，呼籲媒體避免這類行為，「如果這種行為繼續下去，公司將不得不考慮採取適當措施，為了今後能夠維持更良好的往來，懇請各位予以理解與配合」。

長澤雅美2000年奪下第5屆「東寶灰姑娘」選拔賽冠軍後進入演藝圈，曾演出電影《在世界的中心呼喊愛情》、《淚光閃閃》等膾炙人口的作品，還拿下日本電影學院獎大滿貫佳績，2012年也曾來台演出偶像劇《流氓蛋糕店》長達4個月，演技備受肯定。

