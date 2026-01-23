長澤雅美婚後傳「暫時休養1年」 日媒揭2大原因藏洋蔥

長澤雅美傳出暫時休養，日媒瘋猜有2大原因。翻攝自IG



日本38歲「國民女神」長澤雅美今年元旦宣布和導演福永壯志結婚，震撼日本演藝圈，由於兩人過往未曾傳出緋聞，突如其來的閃婚消息讓外界又驚又喜；然而，婚訊曝光後隨即傳出，長澤雅美把原訂演藝行程延後，打算暫時休養約一年的消息。對於長澤雅美突然調整工作步調的原因，日媒陸續點出兩大可能動機，其中一項與她父親的健康狀況有關。

根據日媒《女性自身》報導，有演藝圈相關人士透露，外界多認為她是為了珍惜新婚夫妻相處的時間，但實際上，長澤雅美也希望藉此陪伴家人，尤其是與父親相處的時間。據悉，她67歲的父親長澤和明目前正處於與疾病長期共處的階段，雖然不是會在短時間內快速惡化的急症，但仍需持續治療與照護。

廣告 廣告

據報導，長澤和明過去是日本國家代表隊成員，退役後轉任教練，曾擔任J聯盟球隊磐田喜悅首任總教練，之後也在實業團隊、大學及高中執教，長年活躍於日本足壇。不過近年他已逐漸淡出第一線，自2024年11月為小學生舉辦足球教室後，便鮮少再出現在球場上，外界普遍認為與其健康狀況有關。

長澤雅美與父親的感情一向深厚，她曾在《CREA》專訪中談及父女關係，認為父女之間有別於母女，是一種能互相填補心靈空隙、彼此療癒的存在；過往也曾多次公開表示，與父親「非常要好」，返鄉回到靜岡老家時，常會一起到附近餐廳用餐，當地還有店家把父女倆的合影掛在店裡。

有知情人士分析，得知父親生病後，或許也讓長澤雅美重新回顧自己12歲踏入演藝圈、幾乎未曾停歇的工作人生，在邁入婚姻這個人生重要階段後，選擇暫時放慢腳步，將時間留給家人與自己。

另一方面，日媒《週刊文春》報導則指出，長澤雅美自從婚前就被日媒發現，她從原本居住的某處具歷史背景的復古房產悄悄搬出，轉而住到另一處超高級住宅；她的事務所也在去年10月起，陸續向合作單位通知，長澤雅美「自明年1月至9月左右無法安排工作」，有業界人士透露，即便詢問原因，經紀公司也只是回應「可能一邊休養、一邊出國」，並未透露她的實際去向。

因此，業界同時流傳另一種說法，認為長澤雅美有可能陪同新婚丈夫前往加拿大，因福永壯志確定續任海外影集《幕府將軍》第2季導演，即將在近期前往加拿大拍攝。由於長澤雅美英文能力優秀，曾被共演演員形容「好到能教人英文」，過往不諱言抱有朝海外發展的想法，外界不排除她將來或許會參演丈夫執導的作品，甚至挑戰好萊塢發展的可能性。

更多太報報導

「徒手攀登101」等了13年！傳奇攀岩大師霍諾德週六挑戰 親曝最大難處

KK園區2.0！裝鐵窗＋灑碎玻璃如監獄 柬埔寨邊境新詐騙園區曝光

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐