長澤雅美宣布婚訊 新郎為電影導演福永壯志

（中央社記者戴雅真東京1日專電）38歲的日本女演員長澤雅美今天透過經紀公司東寶藝能株式會社宣布，已經與43歲的電影導演福永壯志結婚。

日媒ORICON NEWS報導，東寶藝能刊登「長澤雅美結婚公告」表示，「在此向各位報告，長澤雅美已經結婚。突如其來發布消息深感抱歉，還請各位溫暖給予守護與祝福」。

長澤雅美也發表聲明表示，「致一直支持我的各位，雖是私事深感冒昧，在此向大家報告，我已與電影導演福永壯志完成入籍」。

廣告 廣告

她寫道，「今後我們將彼此扶持，珍惜日常生活，一步一步、踏實地走向未來的人生。雖然是還不夠成熟的兩人，但若能溫暖地守護我們，將不勝感激。」文末並附上親筆簽名。

長澤雅美於1987年6月3日出生於靜岡縣，2000年在第5屆「東寶灰姑娘」甄選中獲得冠軍，其後活躍於電視劇與電影領域。

她在2003年電影「機器人競賽」中首次擔綱主演，並憑該片榮獲第27屆日本電影學院獎新人演員獎，之後又以「在世界的中心呼喊愛情」獲得第28屆日本電影學院獎最佳女配角獎、話題獎等。其他代表作品還包括「淚光閃閃」、「草食男之桃花期」、「海街日記」、「信用詐欺師JP公主篇」、「母子情劫」等。

體育報知報導，福永出生於北海道，2003年前往美國學習影像製作，之後以紐約為據點展開創作活動，並於2019年將活動根據地移回東京。

他的首部長篇電影「放開我的手」於2015年獲選為柏林國際電影節大觀單元（Panorama）正式展映作品，並在洛杉磯電影節主競賽單元榮獲最佳影片獎，同時於聖地牙哥亞洲電影節（SDAFF）獲得新人導演獎。

該片之後由非裔女導演艾娃杜韋奈（Ava DuVernay）創立的發行公司ARRAY在美國上映，並於2016年入圍獨立精神獎的約翰．卡薩維蒂獎。日本則於2017年上映。

電視劇方面，他擔任影集「幕府將軍」第一季第7集的導演。（編輯：張芷瑄）1150101