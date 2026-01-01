長澤雅美宣布結婚 夫福永壯志曾執導《幕府將軍》奪艾美獎18項

【緯來新聞網】日本女演員長澤雅美於元旦公開與導演福永壯志結婚，引發關注。福永曾參與執導國際熱門影集《幕府將軍》，該劇在第76屆艾美獎獲得18項大獎，並創下首部非英語作品奪得最佳影集獎的紀錄，2026年他將續導第二季。

福永壯志曾執導《幕府將軍》奪艾美獎18項。（圖／翻攝X）

現年38歲的長澤雅美透過聲明表示，將與丈夫共同面對未來人生。她形容兩人都仍在學習中，並期許相互扶持、穩步前行。福永壯志出生於1982年北海道，畢業於美國紐約市立大學布魯克林學院電影系，長年投入藝術電影與國際製作，逐步建立起在影展及影集界的聲譽。



福永的首部長片《放開我的手》（2015）即入選柏林影展全景單元，並於同年獲得洛杉磯電影節最佳劇情片獎及聖地牙哥亞洲電影節新導演獎，後續亦入圍獨立精神獎。2020年作品《阿伊努之森》在翠貝卡影展獲評審團特別獎，並於墨西哥瓜納華托國際電影節贏得最佳影片。





福永壯志於2022年執導的《山女》入選東京國際影展主競賽單元，並巡迴多個影展，2023年上映後獲TAMA電影獎最佳新進導演。除電影創作外，福永也跨足國際劇集製作，曾擔任《幕府將軍》第一季第7集、《東京之惡》第二季導演。他即將回歸執導《幕府將軍》第二季，預計於2026年播出。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

蔡淑臻恐失業1年！《女外科2》尋不到新男主又失聯朱軒洋

艾薇《紅白》笑噴假牙更圈粉 替它開IG吸千人朝聖