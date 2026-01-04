長澤雅美才宣布結婚就遭「突襲侵擾」 經紀公司怒發聲籲尊重隱私

【緯來新聞網】日本女演員長澤雅美在2026年1月1日宣布與電影導演福永壯志結婚，消息迅速成為國內外媒體焦點。長澤雅美經紀公司東寶藝能於1月4日發布公開聲明，指控部分媒體對長澤雅美進行侵擾性報導與突擊採訪，對她本人及周邊人士造成嚴重心理壓力，呼籲停止此類行為。

長澤雅美才宣布結婚就遭「突襲侵擾」。（圖／翻攝IG）

聲明中，經紀公司表示，自婚訊公開後，有媒體未經允許接近藝人本人及相關人士，導致當事人感到困擾與不安。東寶藝能強調，若此情況持續，將考慮採取法律手段以維護所屬藝人權益。聲明亦指出，媒體應尊重藝人隱私，以建立良好互動為前提，避免造成進一步的負面影響。

廣告 廣告

長澤雅美經紀公司發文。（圖／翻攝東寶藝能官網）

現年38歲的長澤雅美自2000年代起活躍於影視圈，以多部電視劇與電影累積高人氣。她與43歲的福永壯志合作過多部影視作品，兩人關係於2023年起受到外界關注。結婚消息公布後，引發媒體對其私生活的高度關注與報導。東寶藝能此次聲明，意在制止過度干涉藝人私領域的行為，並保障其正常生活空間。

更多緯來新聞網報導

柯素雲演失智塗大便又吃土 胡利即興演出手伸嘴中挖

郭富城巡演一票難求！宣布高雄加場 曝出道35年最大心願