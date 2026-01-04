長澤雅美才宣布閃婚 經紀公司突發聲：承受巨大壓力

長澤雅美才宣布新婚，經紀公司突發警告聲明。（資料圖／羅永銘攝）

日本女星長澤雅美12歲以模特兒身分出道，後來跨入演員領域，並以電影《在世界的中心呼喊愛情》走紅，還獲得許多獎項肯定。沒想到現年38歲的她，在今年元旦驚喜宣布結婚消息，但時隔3天，經紀公司卻突然發表聲明：「承受巨大的精神壓力。」

長澤雅美1日公開結婚喜訊後，由於戀情十分低調，隨即引起外界好奇。然而，她所屬的經紀公司「東寶藝能」4日發表聲明提到，部分媒體的突襲式採訪對長澤雅美及身邊人士造成困擾，「目前已演變成對當事人的極大精神壓力與恐懼」。

同時公司強調，如果類似行為未來持續發生，不排除採取法律行動等必要措施。至於有關長澤雅美的聯繫事宜，經紀公司嚴正表示透過公司部門聯絡安排，並直言：「為了今後能與各位建立更良好的關係，懇請各位的理解與配合」，期望能先給這對新人一些私人空間。

長澤雅美1日宣布已經與導演福永壯志登記結婚，雖然兩人還有許多不足之處，仍希望得到大家溫暖的支持。而現年43歲的福永壯志，是長期在紐約生活的日裔導演、編劇與製作人，從紐約市立大學布魯克林學院電影系畢業後，第一部電影作品《放開我的手》就入選柏林影展，也是熱門影集《幕後將軍》第7集的導演，顯示其來頭不小，但也令人期待聽到更多他與長澤雅美的愛情故事。

