長澤雅美挑戰恐怖題材 《鬼娃娃》後勁太強掀陰影
記者王丹荷／綜合報導
被形容為「日版安娜貝爾」的恐怖新片《鬼娃娃》，是日本影后長澤雅美結婚並宣布暫別影壇前的最後作品，也是她首度接演的驚悚題材電影；片中幾乎每5分鐘就設下新的懸念，節奏緊湊，在看似平靜的生活場景中不斷堆疊不安感，心理驚嚇與充滿詭異壓迫感的恐怖氛圍獲得好評，讓作品開出票房紅盤，在日本創下突破18億日幣票房。
《鬼娃娃》由矢口史靖執導，這也是他首度挑戰驚悚電影，過去以《水男孩》、《搖擺女孩》、《哪啊哪啊～神去村》建立喜劇與青春電影代表地位的他，也曾在電視劇《學校怪談》系列中展現過駕馭恐怖氛圍的能力，如今則把累積多年的敘事技巧與演出節奏，投注於這部電影裡。演員陣容除長澤雅美外，瀨戶康史飾演她的丈夫，並集結風吹純、安田顯、田中哲司等實力派演員共同演出。
長澤雅美第1次挑戰恐怖題材電影，片中飾演的主婦「佳惠」因痛失愛女而陷入巨大悲痛，心理狀態逐漸失衡，成為推動整部電影氛圍的重要關鍵。她透露在看完劇本後興奮感油然而生，認為這會是1部相當有趣的作品，她也提到，「人偶」這種貼近日常生活的存在，替故事增添了強烈的現實感，角色逐漸被恐懼吞噬的過程，對她而言既新鮮又充滿挑戰。這也是她繼2014年的青春電影《哪啊哪啊～神去村》後，再度與矢口史靖導演合作，讓她格外珍惜這次的演出機會。
導演透過封閉空間的運用、精細的美術設計與低頻環境音效，營造出壓迫感十足的氛圍，《鬼娃娃》在日本上映後，話題隨即於社群平台發酵，不少觀眾紛紛留言表示，「看完後對家裡的娃娃產生陰影了」、「二手的人偶千萬別亂買」強烈的觀影後勁進一步帶動觀影人潮，最終累計吸引超過106萬人次入場，票房突破18億日圓（約新臺幣3億6789萬元），也成功進軍國際影壇，拿下第45屆葡萄牙國際奇幻電影節最佳電影獎，並入選義大利烏迪內遠東國際影展競賽單元。
《鬼娃娃》故事圍繞鈴木一家展開，佳惠與丈夫忠彥痛失愛女芽衣後，生活長期籠罩在陰影之中，精神委靡的佳惠某天在骨董市集偶然發現與芽衣極為相似的日本人偶，她把人偶當作過世的女兒般疼愛呵護，身心狀況也逐漸恢復。而家中再次迎來新生命真衣，曾經承載所有情感的人偶最終被棄置於雜物間；多年後，真衣意外發現人偶，將它視為玩伴，自此家中怪事接連發生，事情的矛頭都歸向那個娃娃，佳惠不斷試著把人偶丟掉，但它總會再度出現，彷彿無法被擺脫的存在，逐步侵蝕這個家庭的日常…電影3月6日在臺上映。
長澤雅美（右）主演《鬼娃娃》在日本創下票房佳績。（華映娛樂提供）
長澤雅美首度接演驚悚題材電影《鬼娃娃》。（華映娛樂提供）
其他人也在看
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 88則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55則留言
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3則留言
真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例
美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓世界看見台灣，不過台北101賈永婕表示，在她的任期內不會再接受任何攀爬101的申請，除非是湯姆克魯斯來拍電影，沒想到賈永婕今早分享與湯姆克魯斯同框的AI製圖，並放話「不是不可能！趁賈董還在！」（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 30則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 35則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5則留言
王子吃公司尾牙被罵「還要臉嗎」 小煜無奈：就讓他消失
小煜提到，先前曾帶兩個兒子一起到劇場排練，主要是希望孩子們能了解爸爸的工作內容，原本擔心造成大家困擾，沒想到兒子們就乖乖坐著看排練，目前也正逐步培養兩個兒子的歌唱與節奏感，「他們跳舞其實還不錯，看看未來有沒有機會一起站上舞台演戲。」而他棒棒堂的團員王子（...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 1則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 84則留言
謝京穎曬懷孕美照！曝懷雙胞胎「天天被監控」：上廁所也不放過
謝京穎曬懷孕美照！曝懷雙胞胎「天天被監控」：上廁所也不放過EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 4則留言
趙麗穎離婚後逆襲！黃曉明媽讚「真誠踏實」掀4.2億熱搜 事業家庭雙贏
演藝圈感情與事業常緊密相連，大陸女星趙麗穎與馮紹峰的婚姻就是例子。兩人2018年因戲結緣結婚，兒子「想想」於次年出生，形成三口之家。然而，2021年4月23日兩人官宣和平分手，共同撫養孩子。當時輿論多偏向男方，趙麗穎被貼上「強勢」「事業心過重」的標籤，評論區一度被負評淹沒，路人緣明顯下滑。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2則留言
連戰二媳婦曬「破鞋」照！一句話洩夫妻日常？ 她嘆：真是醉了
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她29日曬出一張「破鞋」照，無奈感嘆：「真是醉了」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 20則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 1 天前 ・ 36則留言
金馬影帝窮困潦倒！為生活苦撐當外送員 曾寶儀看哭：忘了他是張震
金馬影帝張震主演的得獎感人力作《幸福之路》於今（29）日全台溫暖上映，昨晚舉辦電影特映會，廣獲觀眾、名人、影評一致盛讚，不少人直呼是「張震再登演技巔峰之作」，片中他與8歲童星魏愷樂自然真摯的父女互動，更在映後引發強烈共鳴，被觀眾讚是繼《當幸福來敲門》後，年度最動人的父女情電影。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
孫協志、夏宇童下月世紀婚宴！母親孫麗鈞被問媳婦秒閃：沒意見
47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童交往多年，去年3月3日低調登記結婚，期間一度傳出「做人成功」，但雙方皆出面否認。如今兩人確定將於2月14日情人節在台北市飯店舉辦婚宴。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11則留言
邱偲琹男友是「路邊搭訕來的」 韓國街頭看對眼
《那些你不知道的我》找來吳念軒、傅孟柏、邱思琹等演員一同出席記者會，邱思琹和電視界大佬郭建宏的兒子郭方儒分手後，被拍到和一位韓國歐巴在一起，兩人被拍到互動相當親密，她也大方在IG曬兩人的親密照，首度聊到新男友，她透露兩人是在韓國街頭認識的。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 16則留言
結婚連勝文19年！蔡依珊罕公開「豪門生活日常」 夫妻真實互動曝光
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子。近日她在社群網站分享下廚的片段，曝光私下的「煮婦日常」。貴為名媛的她為了兒子的一句話，也得乖乖認命下廚。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18則留言
賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」
女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言