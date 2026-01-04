長澤雅美新婚不平靜...經紀公司曝現況：壓力極大又恐懼

長澤雅美。翻攝長澤雅美X



日本戲劇女神長澤雅美今年元旦宣布與導演福永壯志結婚，震撼日本娛樂圈。消息公布不到一週，她的經紀公司今（1/4）發聲明，指出部分媒體的突襲採訪，已侵害長澤雅美和親友的隱私，造成她巨大的精神壓力。

38歲的長澤雅美過去傳出不少緋聞，但與大5歲的福永壯志的戀情保密到家，突如其來的喜訊，讓粉絲感到相當震驚，社群還有人哀嘆「長澤雅美的隕落！」媒體也紛紛追問交往細節。

長澤雅美老公福永壯志。翻攝自IG

不過，她的經紀公司「東寶藝能」今發表聲明，表示部分媒體過度的採訪行為，已嚴重侵犯長澤雅美及親友的隱私，使長澤雅美承受巨大的精神壓力與恐懼。

聲明指出，對於長澤雅美、福永壯志及相關人士的突襲採訪，希望能盡量避免，如果類似事件再次發生，將採取必要的因應措施，呼籲媒體有相關問題，聯絡公司的窗口。

聲明表示，為了今後仍能保持良好的合作關係，希望媒體體諒與配合。

