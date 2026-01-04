長澤雅美新婚不平靜！經紀公司發聲曝現況：精神壓力大又恐懼

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本女神長澤雅美在今年元旦宣布與導演福永壯志結婚，消息傳得沸沸揚揚。喜訊公布不到一個禮拜，今天(4日)長澤雅美的經紀公司發聲明，直指部分日本媒體的行為已經侵害到隱私，造成很大的精神負擔。

現年38歲的長澤雅美所屬的「東寶藝能」今天上午針對日本媒體發出聲明，指出部分媒體已侵犯到長澤雅美、家人以及朋友的隱私，造成很大的精神負擔以及恐懼。

東寶藝能指出，對於長澤雅美以及老公福永壯志及其家人等相關人士的突襲採訪，公司希望媒體能夠盡量避免，如果未來再發生類似事件，將採取必要的因應措施。東寶藝能指出，如果有想要詢問的，歡迎向東寶藝能的經紀公關部門詢問，且為了未來良好的合作，請給予體諒。

東寶藝能的用詞看似禮貌，實際上是在警告媒體別再跟拍或繼續挖長澤雅美的婚事。畢竟長澤雅美無預警宣布結婚，對象還是導演福永壯志，到底什麼時候交往？為什麼決定結婚？女神的終身大事還是吸引不少日本網友關注以及好奇。

