長澤雅美暫別影壇！最後作品《鬼娃娃》掀觀眾「集體陰影」

長澤雅美在片中把人偶當作過世的女兒般疼愛呵護。（華映提供）

被形容為「日版安娜貝爾」的恐怖片《鬼娃娃》，不僅是日本影后長澤雅美結婚並宣佈暫別影壇前的最後作品，也是她首度接演的驚悚題材電影，片中層層堆疊的心理驚嚇與充滿詭異壓迫感的恐怖氛圍獲得好評，在日本創下突破18億日幣（約3.67億台幣）的亮眼票房成績，不少人看完後更直呼「再也無法直視家裡的娃娃」。

《鬼娃娃》由矢口史靖執導，過去以《水男孩》、《搖擺女孩》、《哪啊哪啊～神去村》建立喜劇與青春電影代表地位，也曾在電視劇《學校怪談》系列中展現過駕馭恐怖氛圍的能力，此次是他首度挑戰驚悚電影，把累積多年的敘事技巧與演出節奏，投注於這部電影裡。在演員陣容方面，除了由長澤雅美領銜主演，還找來瀨戶康史飾演她的丈夫，並集結風吹純、安田顯、田中哲司等實力派演員共同演出。

長澤雅美（右）在片中因痛失愛女而陷入巨大悲痛。（華映提供）

該片描述佳惠與丈夫忠彥痛失愛女芽衣後，生活長期籠罩在陰影之中，精神委靡的佳惠某天在骨董市集偶然發現與芽衣極為相似的日本人偶，她把人偶當作過世的女兒般疼愛呵護，身心狀況也逐漸恢復。而家中再次迎來新生命真衣，曾經承載所有情感的人偶最終被棄置於雜物間，多年後，真衣意外發現人偶，將它視為玩伴，自此家中怪事接連發生，事情的矛頭都歸向那個娃娃，佳惠不斷試著把人偶丟掉，但它總會再度出現，彷彿無法被擺脫的存在，逐步侵蝕這個家庭的日常。

長澤雅美在片中飾演的主婦「佳惠」因痛失愛女而陷入巨大悲痛，心理狀態逐漸失衡，成為推動整部電影氛圍的重要關鍵。她在看完劇本後興奮感油然而生，認為這會是一部相當有趣的作品，並提到，人偶這種貼近日常生活的存在，替故事增添了強烈的現實感，角色逐漸被恐懼吞噬的過程，對她而言既新鮮又充滿挑戰。這也是她繼2014年的青春電影《哪啊哪啊～神去村》後，再度與矢口史靖導演合作，讓她格外珍惜這次的演出機會。

曾經承載所有情感的人偶被棄置於雜物間後，家中怪事頻傳。（華映提供）

《鬼娃娃》將於3月6日在台上映，幾乎每5分鐘就設下新的懸念，節奏緊湊，在看似平靜的生活場景中不斷堆疊不安感，導演透過封閉空間的運用、精細的美術設計與低頻環境音效，營造出壓迫感十足的氛圍，強烈的觀影後勁進一步帶動觀影人潮，最終累計吸引超過106萬人次入場，除了在日本創下票房佳績，也成功進軍國際影壇，拿下第45屆葡萄牙國際奇幻電影節最佳電影獎，並入選義大利烏迪內遠東國際影展競賽單元。

