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長濱寧埔國小運動場年久失修 陳瑩會勘助爭取整建經費 153

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

立法委員陳瑩今（15）日表示，日前接獲台東縣長濱鄉民代表林錦顯Kacaw．Lafa反映，長濱鄉寧埔國小運動場跑道年久失修，嚴重影響學童運動安全與教學品質，她隨即邀集教育部及台東縣政府相關單位前往現地會勘，盤點設施現況並研擬改善方案，積極爭取經費推動整建工程。

陳瑩強調，現有場地條件已無法符合基本教學與安全需求，改善跑道不只是設施更新，更是保障孩子安全與學習權益的必要投資，中央與地方應共同加速推動整建工作，她會爭取整建經費，協助校方建置標準PU跑道。

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陳瑩指出，寧埔國小現有紅土跑道使用已逾20年，長期受東北季風與降雨影響，出現面層剝落、凹凸不平、紅土流失及雜草叢生等情形，部分區域甚至積水泥濘，不僅影響體育教學與測驗評量的公平性，也大幅提高學生滑倒、擦傷等運動風險；天氣乾燥時塵土飛揚，亦對學童呼吸道健康造成負擔。

陳瑩表示，會勘時發現周邊的觀眾席位或是水泥護欄，都因年久失修，或者因地震產生錯位、造成水泥塊斑落，若是在PU跑道設置完成之後，若不改善周邊的設施，完工之後的PU跑道，仍會是危機重重，人身安全勘慮。未來改善完工後，可提供約1,500平方公尺以上優質運動空間，跑道將具備彈性佳、防滑及耐候性高等特性，不僅可降低運動傷害風險，亦能有效改善揚塵問題，提供全天候安全使用之運動環境。

陳瑩提及，寧埔國小不僅是在地學童學習的重要場域，更是周邊部落社區主要的運動與活動空間，每年舉辦的「村校聯合運動會」參與人數高達千人，具高度社區凝聚力。然而，現有場地條件已難以負荷教學與大型活動需求，需整建以提升教學品質與活動安全。

長濱鄉代表會主席梁秀貞也說，該運動場每年舉辦千人小奧運的運動會，水溝雜草叢生，內外排水系統應與PU跑道工程一併改善，確保排水功能完善；代表林錦顯Kacaw·Lafa表示，𡨴埔村民、師生全民均反映，期盼儘速改善操場並設置PU跑道，提升運動安全與使用品質，也希望作為台東阿美族第一所示範學校，設計可融入原民圖騰與文化元素。

「偏鄉學校的孩子不應因地理條件與資源差距，而在學習與成長環境上有所落差。」陳瑩強調，完善的運動設施不只是體育發展的基礎，更關係到學生的安全與健康，是教育公平的重要一環。她將持續爭取中央資源，推動校園基礎建設升級，強化台東整體教育環境，讓每一位孩子都能在安全、優質的空間中安心學習、健康成長，逐步落實教育資源均衡發展的目標。

照片來源：陳瑩辦公室

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