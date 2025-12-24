長灘島掰了！「全台唯一」直飛航線1/4起停飛 4000旅客被丟包

菲律賓皇家航空於22日無預警宣布，將自2026年1月4日起暫停所有台灣航線及商業客運服務，等同宣告台灣直飛長灘島航班走入歷史，不僅影響近4000名已預訂行程的旅客，也讓多家旅行社措手不及。

菲律賓皇家航空22日無預警宣布停航2026年1月4日後的台灣航線。（圖／菲律賓觀光部台灣分處）

菲律賓皇家航空發布聲明指出，受地緣政治情勢及市場環境變動影響，決定暫停客運服務。業者表示，原本期待新冠疫情結束後能擺脫嚴重虧損，但未預料到菲律賓面臨的國際地緣政治問題會對公司造成如此直接的影響，目前正在為已預定機票的乘客辦理退款，但尚未提供任何替代方案。

由於品冠旅遊、東南旅行社、雄獅旅行社、可樂旅遊、全聯旅行社等多家業者，皆有安排桃園國際機場直飛長灘島的包機行程，突如其來的停航恐讓旅行社承擔龐大損失。旅行社說明，菲律賓當地飯店多要求提前全額付款，航班取消後恐出現「機票可退、房費難退」的情況，損失金額可能高達上百萬元。

台灣旅客前往菲律賓度假勝地長灘島將失去唯一直飛選擇。（圖／翻攝自臉書／Royal Air Philippines）

對此，中華民國旅行業品質保障協會表示，目前旅行社已著手處理，團體旅客可安排先飛往菲律賓首都馬尼拉，再轉搭國內線前往長灘島；另一方案則是改往其他國家旅遊，若消費者無法接受，僅能與旅行社協商退費。至於自由行旅客，因飯店多不接受取消，只能自行另購轉機機票前往。

旅遊部落客「布萊N機票達人」也在臉書分享心情指出，目前菲律賓皇家航空營運台北-長灘島(MPH)航線，是目前唯一直飛長灘島的航司，而且是超級方便的卡堤克蘭機場，「個人覺得停飛非常可惜，目前官網上也取消了1/3之後的所有航班。」

