長灘島變遠了！ 「唯一直飛航線」突宣布停飛

菲律賓皇家航空突然宣布，明年1/4起停飛台灣直飛長灘島的航線。（圖：業者臉書）

菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）突宣布，明年1月4日起，停飛台北-長灘島的直飛航線，受影響旅客上看4000人。品保協會今（24）日表示，將協助旅客改由馬尼拉轉機的方式前往長灘島，或者協助退費，若有相關爭議，可向品保協會請求協助。

菲律賓長灘島是著名度假勝地，若從台灣出發，只有菲律賓皇家航空直飛，如今卻突然宣布停飛，多家預定長灘島包機的旅行社措手不及，已知合作包機旅行社為品冠、東南、雄獅、可樂及全聯等5家，粗估損失超過200萬元。

皇家航空去年復飛台北-長灘島航線，但業者說，受地緣政治影響，明年1月4日起營運調整，停止商業客運航班服務，對於無法提供服務深感遺憾，目前已啟動退款作業。

品保協會說，航空公司停飛是不可抗力因素，呼籲旅客體諒旅行社共商解決方案，若有投保旅遊不便險的旅客，也可以確認保單內容是否有符合理賠條件。