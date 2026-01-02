長照三點O第二階段擴大對象 減輕家庭照顧壓力

為了讓更多有需要的鄉親獲得即時且完整的照顧服務，新竹縣配合中央政策，已於一月一日起正式推動「長期照顧三點O」第二階段，擴大長照服務對象，新增「年輕型失智症者(滿五十歲)」及「急性後期整合照護計畫(PAC)」收案對象，讓照顧服務更貼近民眾實際需求。縣長楊文科提醒符合資格的民眾主動提出申請，減輕家庭照顧壓力。

新竹縣衛生局二日表示，過去談到失智症，多數人會認為是高齡者才會面臨的問題，但其實有些民眾在五十歲以前就出現失智症狀，這類被稱為「年輕型失智症」。患者往往仍在工作、養育子女或照顧長輩，突然罹病，對家庭經濟與生活影響甚鉅。為了幫助這些家庭及早獲得支持，長照三點O第二階段特別將年輕型失智症者納入服務對象，提供個案管理、居家服務、日間照顧、家庭支持與資源轉介等服務，陪伴患者與家屬一起面對生活的改變。

提醒家中如有未滿五十歲疑似或確診失智症的親人，或是親友在出院後仍需要健與照護協助，都可主動提出申請。民眾可撥打一九六六長照服務專線，有失智家人的照顧者可以多加利用家庭照顧者服務專線O八OO-五O-七二七二及失智症關懷專線O八OO-四七四-五八O，由專人提供諮詢與協助，評估最適合的服務內容。

衛生局也指出，除了失智症服務擴大外，政策也同步強化「急性後期整合照護計畫(PAC)。許多民眾在中風、重大手術或意外住院後，雖然已可出院，但身體功能尚未完全恢復，返家後常出現照顧人力不足或復健中斷的情形。透過PAC計畫，醫療團隊與長照服務單位可共同合作，依個案狀況安排復健、居家照護或社區資源銜接，幫助民眾順利從醫院回到家中，減少再次住院的風險。

新竹縣長楊文科表示，自元旦起縣府整合原有長期照顧管理中心照護管理科、服務管理科及社會處老人福利及身心障礙福利業務，成立「高齡長照處」，讓新竹縣長者受到全方位、更完整，層級更高的團隊照顧。

長照三點O的重點在於「及早介入、持續照顧、在地支持」，第二階段的推動，讓長照服務不再只侷限於高齡或重度失能者，而是依照民眾實際需求，提供更彈性與多元的照顧選擇，民眾只要符合資格，就能透過長照體系獲得協助，不必獨自承擔照顧壓力。

為確保服務順利上路，新竹縣整合轄內醫療院所、長照服務單位與社區資源，強化個案轉介與追蹤機制，讓民眾在不同照護階段都能獲得連續性的服務。同時也持續培訓長照人員，提升服務品質，讓鄉親感受到更安心、更有溫度的照顧。未來，縣府將持續傾聽民眾需求，滾動檢討長照政策，打造更完善的照顧網絡，讓長照成為鄉親生活中的後盾，陪伴每一個家庭走過需要被照顧的時刻。