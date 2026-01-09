長照互助喘息 民團籲論質計酬

台灣正式跨入「超高齡社會」。圖為高齡長者們趁著好天氣到公園做運動。（趙雙傑攝）

台灣已正式邁入超高齡社會，隨著長照需求上升，長照3.0今年上路，擴大照顧者支持服務，衛福部今年元旦起，推動一年期互助喘息試辦計畫。民團表示，迎戰大缺工時代，長照勢必走向社區共生、共融照顧，政府應整合零碎人力、推動互助喘息，長照支付制度也必須改革，走向論質計酬。

衛福部表示，互助喘息試辦計畫全國共50個據點，透過排班換工方式，採「1照服員+1照顧者」共同照顧4名長輩模式，「1+2」可照顧8人、「1+3」可照顧12人，讓照顧者適當喘息。

廣告 廣告

中華民國家庭照顧者關懷總會祕書長陳景寧表示，目前長照提供居家喘息額度一年頂多10.5天，但透過互助喘息換工，值一天班可換2天喘息，也能更有效率運用現有人力。但長照人力不足已是不可逆，除了導入科技和外籍人力，也可善用零碎工時，整合成「人力大水庫」，例如難以負擔全職的照顧者，可能只能上半天，政府可協助媒合重組零碎工時，這也是「互助喘息」的概念。

陳景寧說，現行長照支付系統中，約9成資源集中於居家服務，在缺工浪潮下，未來人力絕對無法支應，必須走向「社區共生」，初期要廣設日照中心，進行一對多照顧和共學，這也呼應長照3.0中的「共融照顧圈」。

陳景寧強調，要跳脫傳統一對一照顧觀念，走向社區互助，長照給支付制度也必須改革，從論量計酬走向論人、論質計酬。長照2.0發展9年，卻沒有各地區需求人口、資源缺口相關數據，地方政府須進行盤點，中央則應保留經費用於科技導入、互助喘息等創新照顧模式。改革支付制度勢在必行，可先從社區營造優良地區著手，結合長照資源推動論質計酬。